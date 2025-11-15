تداول 13 ألف طن و795 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

18 حجم الخط

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (11) سفينة وتم تداول (13000) طن بضائع و(795) شاحنة و(175) سيارة.

معدل تداول الحاويات بموانئ البحر الأحمر

شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع و432 شاحنة و161 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع و363 شاحنة و14 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى PRIDGE، Alcudia Express والحرية بينما استقبل الميناء العبارة أمل، وغادرت السفينتان Alcudia Express والحرية.

وشهد ميناء نويبع تداول 3300 طن بضائع و234 شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى أور، سينا، آيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1000 راكبا بموانيها.

