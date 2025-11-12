الأربعاء 12 نوفمبر 2025
سياسة

"الصحفيين" تنظم يوما تضامنيا مع صحفيي دارفور السبت المقبل

مدينة الفاشر السودانية،
مدينة الفاشر السودانية، فيتو
تنظم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين يوم السبت الموافق 15 نوفمبر يومًا تضامنيا مع الصحفيين والصحفيات في دارفور، الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة تشمل القتل والاختفاء القسري والتعذيب والملاحقة، عقابا لهم على قيامهم بدورهم المهني في كشف الحقائق.

ويأتي اليوم التضامني تحت عنوان "يوم من أجل دارفور"، دعما لزملاء المهنة الذين يعانون جراء النزاع الدائر هناك، وتأكيدًا على موقف النقابة الثابت في الدفاع عن حرية الصحافة وكرامة الصحفيين في كل مكان.

ويبدأ اليوم في الساعة الخامسة مساءً بشهادات حية من مدينة الفاشر، تنقل صورة الواقع المأساوي الذي يعيشه المدنيون والصحفيون في الإقليم، وتوثق حجم الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب ضدهم.

تلي الشهادات حلقة نقاشية يشارك فيها عدد من الخبراء والمهتمين بالشأن الإفريقي، من بينهم:

الدكتورة أماني الطويل، خبيرة الشئون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
الكاتب الصحفي خالد محمود، المتخصص في الشئون الإفريقية.
من السودان، الدكتورة أميرة أحمد، أستاذة علم الاجتماع والأنثروبولوجيا بالجامعة الأمريكية في القاهرة.
المحامي الصادق علي حسن، رئيس هيئة محاميي دارفور.
الصحفي طاهر المعتصم، والصحفية إيمان فضل.
ومن الفاشر: ابتسام الدومة، منسقة منظمة نساء دارفور، وعزة محمد أحمد، ممثلة منصة نساء دارفور الشاملة.

كما يشهد اليوم معرضا للفنون البصرية يضم صورًا فوتوغرافية وكاريكاتير وأعمالا فنية تشكيلية توثق الأحداث في الفاشر ومعاناة أهلها.

ويُختتم البرنامج بعرض مسرحي على مسرح نقابة الصحفيين بعنوان "الخروج.. نساء في زمن الحرب"، يعقبه فقرة فنية يشارك فيها الفنان شمت محمد نور وفريق كورال أصوات السودان.

وتدير الندوة الصحفية مروة كامل، المتخصصة في الشأن السوداني.

يأتي هذا اليوم في إطار حرص نقابة الصحفيين على دعم حرية الصحافة في السودان، والتضامن مع الزملاء الذين يواجهون ظروفا قاسية دفاعًا عن الحقيقة.

