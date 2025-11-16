لدعم تدريب الطلاب، الأكاديمية العربية توقع اتفاقية تعاون مع فلايون آيرو وشركة سافيس

18 حجم الخط

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اتفاقية تعاون ثلاثية مع أكاديمية فلايون آيرو الإيطالية وشركة سافيس لخدمات الطيران.

وقع الإتفاقية كلًا من الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية، وإنريكو فورستو الرئيس التنفيذي لأكاديمية فلايون آيرو الإيطالية والدكتور علاء فكري رئيس شركة سافيس لخدمات الطيران، بحضور الدكتور أحمد فاروق الصفطى، عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا.

دعم تدريب الطلاب في مجال هندسة وصيانة الطائرات من خلال برنامج تدريب تقني

تهدف الاتفاقية إلى دعم تدريب الطلاب في مجال هندسة وصيانة الطائرات من خلال برنامج تدريب تقني جديد أطلقته أكاديمية فلايون آيرو، إضافة إلى برامج صيفية تمنح الطلاب تدريبًا عمليًا وتمهّد للحصول على رخصة صيانة الطائرات (AML) ومن المقرر أن يبدأ في مايو 2026 في مقر الأكاديمية بإيطاليا.

وشركة سافيس هي شركة متخصصة في تدريب واعتماد مهندسي الطيران وتقدم خدمات صيانة الطائرات وبرامج الطيران في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا وفقًا للوائح وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA).

