تصفيات كأس العالم، يستضيف منتخب إيطاليا نظيره المنتخب النرويجي، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم الأحد على ملعب "سان سيرو"، ضمن مباريات الجولة العاشرة والأخيرة لتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

تشكيل إيطاليا المتوقع أمام النرويج في تصفيات كأس العالم 2026

ومن المنتظر أن يعتمد جينارو جاتوزو، مدرب إيطاليا على التشكيل التالي أمام النرويج:

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بيلانوفا - مانشيني - بونجيورنو - كامبياسو

خط الوسط: ساندرو تونالي - راسبادوري - كريستانتي

خط الهجوم: أورسوليني - سكاماكا - زاكاني

ويتصدر منتخب النرويج، المجموعة برصيد 21 نقطة، ويقترب فريق إيرلينج هالاند من حسم التأهل المباشر للمونديال.

وفشلت إيطاليا في التأهل لآخر نسختين من كأس العالم، روسيا 2018 وقطر 2022، ويأمل جينارو جاتوزو في إعادة إيطاليا للظهور من جديد بالمونديال.

وتنص لائحة تصفيات كأس العالم على اللجوء لفارق الأهداف في حالة تساوي فريقين في النقاط.

وبالتالي في حالة فوز منتخب إيطاليا أمام النرويج في الجولة الأخيرة سيتساوى الفريقان في النقاط، ويتم اللجوء لفارق الأهداف.

وتتفوق النرويج في فارق الأهداف بـ17 هدفا بعدما سجل منتخب النرويج 33 هدفا واستقبال 4 بفارق أهداف 29، فيما سجل منتخب إيطاليا 20 هدفا واستقبل 8 أهداف بفارق أهداف 12.

وتحتاج إيطاليا إلى الفوز بفارق 9 أهداف أمام النرويج من أجل التأهل، مما يجعل الأمر محسوم نظريا بتأهل النرويج، وانتقال الآزوري إلى الملحق.

وتقام التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بنظام 12 مجموعة تضم كل منها 4 أو 5 منتخبات، ويتأهل المتصدر مباشرة للنهائيات لتتبقى 4 مقاعد تتحدد في مارس 2026.

وستقام مباريات الملحق بوجود 16 منتخبا هم أفضل 12 احتلوا المركز الثاني في مجموعات التصفيات بالإضافة لأفضل 4 منتخبات في دوري الأمم الأوروبية لم تحظ بفرصة التأهل سواء باحتلال صدارة أو وصافة مجموعات تصفيات كأس العالم.

وسيتم تقسيم المنتخبات المتأهلة للملحق الأوروبي المقرر إقامته في مارس 2026، إلى 4 مسار، بواقع 4 فرق في كل مسار.

ويتأهل فريق واحد من كل مسار لتكتمل المنتخبات الأوروبية في كأس العالم.

ومن المقرر أن تقام قرعة كأس العالم 5 ديسمبر المقبل، على أن تظل المقاعد الأوروبية الأربعة شاغرة حتى حسمها في مارس من العام المقبل.

