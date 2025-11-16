الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل إيطاليا المتوقع أمام النرويج في تصفيات كأس العالم

تشكيل إيطاليا المتوقع
تشكيل إيطاليا المتوقع أمام النرويج في تصفيات المونديال
18 حجم الخط

تصفيات كأس العالم، يستضيف منتخب إيطاليا نظيره المنتخب النرويجي، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم الأحد على ملعب "سان سيرو"، ضمن مباريات الجولة العاشرة والأخيرة لتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

تشكيل إيطاليا المتوقع أمام النرويج في تصفيات كأس العالم 2026 

ومن المنتظر أن يعتمد جينارو جاتوزو، مدرب إيطاليا على التشكيل التالي أمام النرويج:

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: بيلانوفا - مانشيني - بونجيورنو - كامبياسو

خط الوسط: ساندرو تونالي - راسبادوري - كريستانتي

خط الهجوم: أورسوليني - سكاماكا - زاكاني

ويتصدر منتخب النرويج، المجموعة برصيد 21 نقطة، ويقترب فريق إيرلينج هالاند من حسم التأهل المباشر للمونديال.

وفشلت إيطاليا في التأهل لآخر نسختين من كأس العالم، روسيا 2018 وقطر 2022، ويأمل جينارو جاتوزو في إعادة إيطاليا للظهور من جديد بالمونديال.

وتنص لائحة تصفيات كأس العالم على اللجوء لفارق الأهداف في حالة تساوي فريقين في النقاط.

وبالتالي في حالة فوز منتخب إيطاليا أمام النرويج في الجولة الأخيرة سيتساوى الفريقان في النقاط، ويتم اللجوء لفارق الأهداف.

وتتفوق النرويج في فارق الأهداف بـ17 هدفا بعدما سجل منتخب النرويج  33 هدفا واستقبال 4 بفارق أهداف 29، فيما سجل منتخب إيطاليا 20 هدفا واستقبل 8 أهداف بفارق أهداف 12.

وتحتاج إيطاليا إلى الفوز بفارق 9 أهداف أمام النرويج من أجل التأهل، مما يجعل الأمر محسوم نظريا بتأهل النرويج، وانتقال الآزوري إلى الملحق.

وتقام التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم  بنظام 12 مجموعة تضم كل منها 4 أو 5 منتخبات، ويتأهل المتصدر مباشرة للنهائيات لتتبقى 4 مقاعد تتحدد في مارس 2026.

وستقام مباريات الملحق بوجود 16 منتخبا هم أفضل 12 احتلوا المركز الثاني في مجموعات التصفيات بالإضافة لأفضل 4 منتخبات في دوري الأمم الأوروبية لم تحظ بفرصة التأهل سواء باحتلال صدارة أو وصافة مجموعات تصفيات كأس العالم.

وسيتم تقسيم المنتخبات المتأهلة للملحق الأوروبي المقرر إقامته في مارس 2026، إلى 4 مسار، بواقع 4 فرق في كل مسار.

ويتأهل فريق واحد من كل مسار لتكتمل المنتخبات الأوروبية في كأس العالم.

ومن المقرر أن تقام قرعة كأس العالم 5 ديسمبر المقبل، على أن تظل المقاعد الأوروبية الأربعة شاغرة حتى حسمها في مارس من العام المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تصفيات كأس العالم إيطاليا المنتخب النرويجي كاس العالم 2026 منتخب النرويج إيرلينج هالاند

مواد متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الأحد في تصفيات أوروبا لكأس العالم والقنوات الناقلة

تصفيات كأس العالم، منتخب سويسرا يفوز على السويد 4-1

الأكثر قراءة

القبض على شادي ألفونس بحوزته مادة يُشتبه أنها مخدر الماريجوانا

السيسي يفتتح مشروعات استراتيجية بمنطقة شرق بورسعيد

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم الأحد في الأسواق

وزير جيش الاحتلال: سيتم تجريد غزة من السلاح حتى آخر نفق

بعد حسم المرحلة الأولى وتوقعات الفوز بالثانية، نصيب القائمة الوطنية من مقاعد النواب

مدير الـ"CIA" السابق يثير الجدل بعد اعترافه بشرب الحشيش بمصر، ونشطاء: ناقص تقول اسم الديلر (فيديو)

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني أمام الدولار في بنك السودان المركزي

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى بولاية بهانج الماليزية لتعزيز التعاون العلمي

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

سعر السمك اليوم، انخفاض الجمبري وقشر البياض والبلطي الوسط يبدأ من 50 جنيها

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر في اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق: لا يجوز شرعًا مخالفة قوانين وقواعد المرور 

عباقرة ولكن مجهولون، أبو بكر بن الحارث تابعي لقبوه بـ"الراهب" لكثرة عبادته

الجندي: العلم يفسّر الكون والدين يحدد غاية الإنسان

المزيد
الجريدة الرسمية