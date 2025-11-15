الأحد 16 نوفمبر 2025
رياضة

تصفيات كأس العالم، منتخب سويسرا يفوز على السويد 4-1

منتخب سويسرا، فيتو
انتهت مباراة منتخب سويسرا أمام ضيفه المنتخب السويدي بفوز المنتخب السويسري 4-1، في اللقاء الذي جمعهما ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك.

أحرز رباعية منتخب سويسرا بريل إيمبولو في الدقيقة 13 وجرانيت شاكا من ضربة جزاء في الدقيقة 60 ودان في الدقيقة 75 ويوهان في الدقيقة 94.

وأحرز هدف منتخب السويد بنجامين في الدقيقة 33.
 

تشكيل سويسرا أمام السويد

دخل منتخب سويسرا مباراته أمام السويد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جريجور كوبل 

الدفاع: سيلفان فيدمير - نيكو إلفيدي - مانويل أكانجي - ريكاردو رودريجيز

الوسط: ميشيل أيبيشير - فابيان ريدر - جرانيت شاكا 

الهجوم: دان ندوي - بريل إيمبونو - روبن فارجاس 

منتخب السويد، فيتو
تشكيل السويد أمام سويسرا

ودخل منتخب السويد المواجهة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يوهانسون 

الدفاع: هولم - لاجربيلكي - هين - سيفينسون 

الوسط: بيرناردسون - كالستروم - عياري - إيلانجا 

الهجوم: نيجرين - ماتياس سفانبرج

 

ترتيب المجموعة الثانية بعد مواجهة سويسرا والسويد

بهذه النتيجة يتصدر منتخب سويسرا جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقاط، يليه منتخب كوسوفو في المرتبة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما يحتل منتخب سلوفينيا المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط، ثم منتخب السويد في المرتبة الرابعة والأخيرة برصيد نقطة واحدة.

منتخب سويسرا منتخب السويد التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 مورات ياكين جراهام بوتر بريل إيمبولو سويسرا أمام السويد

