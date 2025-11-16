الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا أمام أذربيجان بتصفيات المونديال

مبابي
مبابي
18 حجم الخط

يحل منتخب فرنسا ضيفًا مساء اليوم الأحد على أذربيجان بملعب "توفيق بهراموف" بالجولة السادسة والأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026. 

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، استبعاد ثلاثة لاعبين من قائمة لقاء أذريبجان وهم مانو كونيه وإدواردو كامافينجا وكيليان مبابي، حيث عادوا لأنديتهم روما وريال مدريد على الترتيب. 

ويغيب ثنائي ريال مدريد، كامافينجا ومبابي بسبب الإصابة، وكونيه يغيب للإيقاف بعد تلقيه بطاقة صفراء أمام أوكرانيا في المباراة الماضية. 

التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا أمام أذربيجان

ونشرت صحيفة ليكيب التشكيل المتوقع الذي سيخوض به منتخب فرنسا مباراته ضد أذربيجان والذي جاء كالتالي: 

شوفالييه، مالو جوستو، إبراهيما كوناتي، لوكاس هيرنانديز، ثيو هيرنانديز، وارن زاير إيمري، خيفرين تورام، فلوران توفان، ماجنيس أكليوش، كريستوفر نكونكو، وهوجو إيكيتيكي.

وكان منتخب فرنسا بقيادة مديره الفني ديديه ديشامب، حسم تأهله بالفعل إلى بطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على أوكرانيا بأربعة أهداف دون رد.=

وتتصدر فرنسا مجموعتها برصيد 13 نقطة، ويحل منتخب آيسلندا في المركز الثاني، ويليه أوكرانيا في المركز الثالث وكلاهما يملك 7 نقاط، فيما تتذيل أذربيجان المجموعة بنقطة واحدة.

موعد مباراة فرنسا وأذربيجان 

وتنطلق مباراة فرنسا ضد أذربيجان  في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

آذربيجان منتخب فرنسا فرنسا أمام أذربيجان فرنسا وأذربيجان مباراة فرنسا وأذربيجان مباراة فرنسا ضد أذربيجان كأس العالم

مواد متعلقة

أزمة في معسكر فرنسا بسبب تدليل مبابي

بعد قفزه إلى الوصافة، كم هدفا يفصل مبابي عن لقب الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا؟

الأكثر قراءة

القبض على شادي ألفونس بحوزته مادة يُشتبه أنها مخدر الماريجوانا

السيسي يفتتح مشروعات استراتيجية بمنطقة شرق بورسعيد

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم الأحد في الأسواق

وزير جيش الاحتلال: سيتم تجريد غزة من السلاح حتى آخر نفق

بعد حسم المرحلة الأولى وتوقعات الفوز بالثانية، نصيب القائمة الوطنية من مقاعد النواب

مدير الـ"CIA" السابق يثير الجدل بعد اعترافه بشرب الحشيش بمصر، ونشطاء: ناقص تقول اسم الديلر (فيديو)

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني أمام الدولار في بنك السودان المركزي

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى بولاية بهانج الماليزية لتعزيز التعاون العلمي

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

سعر السمك اليوم، انخفاض الجمبري وقشر البياض والبلطي الوسط يبدأ من 50 جنيها

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر في اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق: لا يجوز شرعًا مخالفة قوانين وقواعد المرور 

عباقرة ولكن مجهولون، أبو بكر بن الحارث تابعي لقبوه بـ"الراهب" لكثرة عبادته

الجندي: العلم يفسّر الكون والدين يحدد غاية الإنسان

المزيد
الجريدة الرسمية