رياضة

بعد قفزه إلى الوصافة، كم هدفا يفصل مبابي عن لقب الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا؟

قاد كيليان مبابي منتخب فرنسا لتحقيق فوز كبير بـ4 أهداف دون رد على حساب أوكرانيا في ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة باريس، ليضمن "الديوك" المشاركة في النسخة المونديالية المقبلة.

 

وسجل مبابي هدفين في الدقيقتين (55 من ركلة جزاء و83)، فيما تكفل مايكل أوليسيه وهوجو إيكيتيكي بالبقية في الدقيقتين (76 و88) على الترتيب.

أهداف مبابي مع الأندية ومنتخب فرنسا

ورفع مبابي إجمالي أهدافه خلال مسيرته الاحترافية لـ400 هدف، بواقع 256 مع باريس سان جيرمان و62 رفقة ريال مدريد الإسباني  بالإضافة إلى 27 هدفًا مع موناكو الفرنسي.

كما وصل مبابي إلى هدفه رقم 55 مع منتخب فرنسا في وصافة ترتيب هدافي الديوك عبر التاريخ.


وتخطى مبابي عدة أساطير في تاريخ المنتخب الفرنسي على رأسهم تييري هنري، وزين الدين زيدان، وكريم بنزيما، وأنطوان جريزمان.

وأصبح نجم ريال مدريد الإسباني على بعد 3 أهداف فقط من الانفراد بلقب الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا.

