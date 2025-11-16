مصدر بالأهلي يكشف موقف زيزو من مباراة شبيبة القبائل الجزائري

الأحد 16 نوفمبر 2025
قال مصدر داخل الأهلي: إن فرص لحاق أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي بمباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا قوية رغم إصابة اللاعب في الأوتار المحيطة بالركبة، مؤكدًا أن اللاعب بدأ تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة وتبقى هناك إمكانية قوية لإعلان جاهزيته قبل المباراة. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

الجريدة الرسمية