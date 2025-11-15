شقيق أحمد سعد يكشف تطورات حالته الصحية

18 حجم الخط

أكد الدكتور سامح سعد، شقيق المطرب أحمد سعد، أن حالة شقيقه الصحية مستقرة تمامًا.

سيارة سقطت في حفرة.. ووسائد الأمان أنقذت الموقف

وروى شقيق الفنان أحمد سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”، تفاصيل الواقعة، موضحًا أن سيارة أحمد سعد سقطت في حفرة عميقة، وأن متانة السيارة والإيرباجز لعبا دورًا كبيرًا في حمايته من إصابات أكثر خطورة.

إصابات في الفقرات القطنية.. دون حاجة لجراحة

وأشار سامح سعد إلى أن الفنان كان يجلس بجوار السائق لحظة الحادث، ما تسبب في شروخ بالفقرات القطنية وكدمات قوية بالظهر، لكن دون الحاجة لأي تدخل جراحي، مؤكدًا عدم صحة ما يتردد عن إصابات خطرة أو شلل.

حزام داعم ومسكنات.. والفنان يمشي على قدميه

وقال إن الفنان أحمد سعد يخضع حاليًا للعلاج بالمسكنات ويرتدي حزامًا طبيًا للظهر، ومع ذلك فهو قادر على المشي والحركة بشكل طبيعي، متوقعًا عودته لنشاطه خلال أيام قليلة.

أثر نفسي واضح.. وروح معنوية مرتفعة

وأضاف أن الحادث ترك أثرًا نفسيًا على الفنان، الذي يقضي وقته في الصلاة والتفكير، لكنه ما زال يتفاعل مع الفريق الطبي بروح مرحة ويمزح معهم بالرغم من الألم.

نقل فوري إلى مستشفى العين السخنة

وكان أحمد سعد قد نُقل فور وقوع الحادث إلى مستشفى العين السخنة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن تستقر حالته بشكل مطمئن.

