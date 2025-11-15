الأحد 16 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

شقيق أحمد سعد يكشف تطورات حالته الصحية

أحمد سعد، فيتو
أحمد سعد، فيتو
18 حجم الخط

أكد الدكتور سامح سعد، شقيق المطرب أحمد سعد، أن حالة شقيقه الصحية مستقرة تمامًا.

 

سيارة سقطت في حفرة.. ووسائد الأمان أنقذت الموقف

وروى شقيق الفنان أحمد سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”، تفاصيل الواقعة، موضحًا أن سيارة أحمد سعد سقطت في حفرة عميقة، وأن متانة السيارة والإيرباجز لعبا دورًا كبيرًا في حمايته من إصابات أكثر خطورة.

إصابات في الفقرات القطنية.. دون حاجة لجراحة

وأشار سامح سعد إلى أن الفنان كان يجلس بجوار السائق لحظة الحادث، ما تسبب في شروخ بالفقرات القطنية وكدمات قوية بالظهر، لكن دون الحاجة لأي تدخل جراحي، مؤكدًا عدم صحة ما يتردد عن إصابات خطرة أو شلل.

حزام داعم ومسكنات.. والفنان يمشي على قدميه

وقال إن الفنان أحمد سعد يخضع حاليًا للعلاج بالمسكنات ويرتدي حزامًا طبيًا للظهر، ومع ذلك فهو قادر على المشي والحركة بشكل طبيعي، متوقعًا عودته لنشاطه خلال أيام قليلة.

أثر نفسي واضح.. وروح معنوية مرتفعة

وأضاف أن الحادث ترك أثرًا نفسيًا على الفنان، الذي يقضي وقته في الصلاة والتفكير، لكنه ما زال يتفاعل مع الفريق الطبي بروح مرحة ويمزح معهم بالرغم من الألم.

نقل فوري إلى مستشفى العين السخنة

وكان أحمد سعد قد نُقل فور وقوع الحادث إلى مستشفى العين السخنة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن تستقر حالته بشكل مطمئن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد سعد المطرب أحمد سعد حادث احمد سعد إصابة أحمد سعد عمرو أديب سامح سعد الفنان أحمد سعد

مواد متعلقة

بعد حادث السير، مفاجأة عن قيادة أحمد سعد لسيارته

بسبب أحمد سعد، محمد رمضان يفتح النار على متابع

تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد سعد عقب تعرضه لحادث سير

الأكثر قراءة

تصفيات كأس العالم، منتخب سويسرا يتعادل 1-1 مع السويد في الشوط الأول

تصفيات كأس العالم، إسبانيا تضرب جورجيا بثلاثية في الشوط الأول

الإعلامي أحمد سالم يحتفل بعقد قرانه

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 بكأس العالم للناشئين

عباقرة ولكن مجهولون، الجراح الحكمي بطل الإسلام، أسلم على يديه 4 آلاف في خراسان

دموع الأخلاق والروحانية، المتسابق عبد الله يبكي بعد خسارته في «دولة التلاوة» (فيديو)

درجات المتسابقين في اليوم الثاني من برنامج دولة التلاوة (فيديو)

تحديد مواجهات دور الـ 16 بكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

درجات المتسابقين في اليوم الثاني من برنامج دولة التلاوة (فيديو)

تفسير حلم بناء بيت جديد في المنام وعلاقته بكثرة الرزق

لحظات روحانية مميزة بصوت محمد أبو العلا في «دولة التلاوة» (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية