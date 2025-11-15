هند عاكف ترد على شائعة زواجها من إسماعيل الليثي قبل وفاته

18 حجم الخط

عبّرت الفنانة هند عاكف عن غضبها الشديد من انتشار شائعة تزعم زواجها سرًا من المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها، وتمثل إساءة واضحة لها ولأسرة الفنان الراحل.

وأوضحت أن علاقتها بالمطرب إسماعيل الليثي لم تتجاوز حدود الزمالة قائلة: “إسماعيل الليثي زميل فاضل وأخ محترم.. كنت بلتقيه فقط في حفلات أو عزاءات، غير كده مفيش أي علاقة”.

هند عاكف ردا على شائعة زواجها من إسماعيل الليثي: “عيب قوي”

وانتقدت هند عاكف، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “كل الكلام” الذي يقدمه عمرو حافظ بقناة “الشمس” توقيت إطلاق الشائعة عقب وفاة الفنان مباشرة قائلة: “عيب قوي الراجل لسه ميت وتطلع إشاعات تسيء لزوجته وأسرته.. ذنبنا إيه نتجرح بالشكل ده؟”.

حملة ممنهجة.. وشائعات لا تتوقف

وأشارت إلى أنها تتعرض منذ افتتاح المتحف المصري لسيل من الشائعات: “من تاني يوم افتتاح المتحف المصري وأنا بواجه حملة ممنهجة.. كل يوم إشاعة وكل يوم فيديو”.

وأضافت أن نقيب المهن التمثيلية، الدكتور أشرف زكي، سبق أن تحدث عن استهداف النجوم المصريين بشائعات متواصلة خلال هذه الفترة.

خطوات قانونية لملاحقة مروّجي الشائعات ضد هند عاكف

وأكدت أن المستشار القانوني الخاص بها بدأ بالفعل اتخاذ إجراءات قانونية ضد مطلقي الشائعات، وخاصة تلك المتعلقة بالراحل إسماعيل الليثي لما تحمله من مساس بالسمعة والخصوصية.

رسالة هند عاكف إلى الجمهور

ووجّهت هند عاكف رسالة قوية إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي:“يا ناس حرام عليكم.. ما تجرحوناش أكتر من كده. إحنا بني آدمين زيكم. قبل ما تكتبوا كومنت تحققوا الأول.. دي إشاعات”.

واختتمت حديثها بتقديم الشكر لكل من دعمها وساندها خلال هذه الأزمة.

