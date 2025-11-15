السبت 15 نوفمبر 2025
حوادث

التحقيقات: لا شبهة جنائية في وفاة محمد صبري نجم الزمالك

محمد صبري،فيتو
كشفت التحقيقات التي أجرتها جهات التحقيق المختصة، عدم وجود أي شبهة جنائية في وفاة محمد صبري لاعب الزمالك، ومنتخب مصر السابق.

وكانت شهدت منطقة التجمع الخامس، حادثًا مأساويًا أسفر عن وفاة  محمد صبري لاعب الزمالك، ومنتخب مصر السابق، وذلك إثر تصادم مروع أثناء قيادته لسيارته بأحد الطرق الجانبية بالمنطقة.

 حيث قررت نيابة القاهرة الجديدة، استدعاء لجنة من المرور لفحص السيارة.

وكان قد وقع الحادث في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضية بينما كان الراحل يقود سيارته بالتجمع الخامس، وحسب المعاينة الأولية، فقد صبري السيطرة على السيارة ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بجدار مبنى تحت الإنشاء.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن السرعة تسببت في الحادث حيث تهشمت مقدمة السيارة بالكامل، ما تسبب في وفاة اللاعب في الحال قبل وصول الإسعاف.

الزمالك يعلن تغيير اسم "بطولة الأكاديميات" لـ كأس محمد صبري

بعد مصرعه في حادث مروع، جمال شعبان يكشف مرضا أصاب محمد صبري قبل وفاته بيومين

