وزير خارجية سوريا: إجراء انتخابات رئاسية خلال 4 أو 5 سنوات

قال وزير خارجية سوريا أسعد الشيباني، مساء اليوم الخميس: سيكون هناك انتخابات رئاسية خلال 4 أو 5 سنوات.

 

إسرائيل غير راضية عن التغيير الذي حصل

وأضاف وزير الخارجية السوري: إسرائيل غير راضية عن التغيير الذي حصل وواصلت انتهاكاتها، وتدخلها فجر أحداث السويداء.

وتابع الشيباني: هناك تدخل خارجي وأطراف في السويداء لا تريد التسوية ونتعامل مع أهلنا في المحافظة لا أشخاص ينتمون لشيخ معين ونحتاج لإعادة بناء الثقة بين أهل السويداء والحكومة.

 

رفع العقوبات الأمريكية عن ‎سوريا

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قال اليوم الخميس: رفع العقوبات الأمريكية عن ‎سوريا في إطار قانون قيصر مسألة وقت.

وأضاف الشيباني: زيارة أحمد الشرع لواشنطن جزء من خطواتنا لمحاولة إعادة العلاقات مع العالم على أسس الاحترام المتبادل.

 

لن يكون في ‎سوريا حكم طائفي آخر

وتابع وزير الخارجية السوري: لن يكون في ‎سوريا حكم طائفي آخر ونريد لها أن تتحول إلى نموذج للمنطقة والعالم.

