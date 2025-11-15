السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يتوغل في أطراف قرية بريف درعا في سوريا ويطلق النار عشوائيا

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو
18 حجم الخط

توغلت دورية تابعة لقوات جيش الاحتلال اليوم السبت في أطراف قرية معرية الواقعة ضمن منطقة حوض اليرموك غرب محافظة درعا بسوريا.

الأراضي الزراعية المحاذية للحدود السورية الإسرائيلية

وأوضح رئيس مجلس بلدية عابدين ومعرية موفق محمود في تصريح صحفي أن الدورية تسللت بشكل مفاجئ لعشرات الأمتار داخل الأراضي الزراعية المحاذية للحدود السورية الإسرائيلية، وأطلقت النار باتجاه محيط القرية قبل أن تتراجع، دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو أضرار مباشرة، لكنه (التوغل) أثار حالة من الذعر بين الأهالي.

وأشار محمود إلى أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية ليست الأولى، إذ شهدت المنطقة في الفترة الماضية استفزازات مماثلة، مؤكدا أن الأهالي يتمتعون بالوعي والتماسك، وأن هناك تنسيقا دائما مع الجهات المحلية ولجان الرصد لضمان التعامل مع أي خرق محتمل.

 

انتهاك لاتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974 وللقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية في انتهاك لاتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974، وللقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فيما تدعو سوريا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الاحتلال محافظة درعا سوريا الاراضي السورية الاعتداءات الاسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

الجيش السوري يعلن نتائج التحقيقات الأولية بانفجار دمشق وإسرائيل تدخل على الخط

الرئاسة السورية توضح حقيقة علاقة أحمد الشرع بالتحالف الأمريكي ضد داعش

وزير خارجية سوريا: إجراء انتخابات رئاسية خلال 4 أو 5 سنوات

وزير الخارجية السوري: زيارة الشرع لواشنطن محاولة لإعادة العلاقات مع العالم

الأكثر قراءة

تصفيات كأس العالم، إسبانيا تضرب جورجيا بثلاثية في الشوط الأول

البرازيل تفوز على السنغال بثنائية نظيفة وديا (فيديو)

أسعار البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

بالأسماء، حركة تنقلات موسعة لمديري الإدارات التعليمية بالقاهرة

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 بكأس العالم للناشئين

بعد استبعاد الفنانين المصريين، تركي آل الشيخ يعلن عودة الثقافة المصرية لموسم الرياض

تصفيات كاس العالم، النمسا تتقدم 1-0 أمام قبرص في الشوط الأول

أول طعن بالدستورية على تعديلات قانون الإيجار القديم (مستند)

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة بناء الجامع المعلق بدمشق وأسماؤه وسبب التسمية

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يتحدث عن موت الغفلة (فيديو)

ما هو أقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads