السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

المتطرف بن غفير: لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني ولن نسمح بدولة فلسطينية

ايتمار بن غفير، فيتو
ايتمار بن غفير، فيتو
18 حجم الخط

زعم إيتمار بن غفير أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني، مدعيًا: هذا اختراع لا أساس تاريخي أو أثري أو واقعي له.

وتابع: مجموعة المهاجرين من الدول العربية إلى إسرائيل ليست شعبا، وبالتأكيد لا يستحقون جائزة على الإرهاب والقتل والفظائع التي نشروها في كل مكان، وخاصة من غزة.

وقال: الحل الوحيد في غزة هو تشجيع الهجرة الطوعية، وليس بأي حال منح جائزة للإرهاب على شكل دولة ستكون قاعدة لاستمرار الإرهاب.

وادعي: حزب عوتسما يهوديت لن يكون جزءا من أي حكومة توافق على ذلك، قائلا: أنا أدعو رئيس الوزراء إلى توضيح أن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية بأي شكل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إقامة دولة فلسطينية إسرائيل الامن القومي الاسرائيلي الشعب الفلسطيني إيتمار بن غفير دولة فلسطين عوتسما يهوديت فلسطين غزة

مواد متعلقة

بلطجي بدرجة وزير، بن غفير يحاول الاعتداء على نائب عربي رفض قانون "إعدام الأسرى" (فيديو)

بن غفير يطالب الكتل البرلمانية بدعم قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

بن غفير لـ نتنياهو: إعط الأوامر بالقضاء على حماس لهذا السبب

الأكثر قراءة

تصفيات كأس العالم، إسبانيا تضرب جورجيا بثلاثية في الشوط الأول

عباقرة ولكن مجهولون، الجراح الحكمي بطل الإسلام، أسلم على يديه 4 آلاف في خراسان

إسبانيا تقسو على جورجيا برباعية نظيفة وتقترب من بلوغ كأس العالم 2026

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 بكأس العالم للناشئين

بينهم محمد صلاح، 11 لاعبا يغيبون عن منتخب مصر بودية كاب فيردي

تحديد مواجهات دور الـ 16 بكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما

تركيا تفوز على بلغاريا بثنائية في تصفيات كأس العالم 2026

بالأسماء، حركة تنقلات موسعة لمديري الإدارات التعليمية بالقاهرة

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، الجراح الحكمي بطل الإسلام، أسلم على يديه 4 آلاف في خراسان

قصة بناء الجامع المعلق بدمشق وأسماؤه وسبب التسمية

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يتحدث عن موت الغفلة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads