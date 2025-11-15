المتطرف بن غفير: لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني ولن نسمح بدولة فلسطينية

18 حجم الخط

زعم إيتمار بن غفير أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني، مدعيًا: هذا اختراع لا أساس تاريخي أو أثري أو واقعي له.

وتابع: مجموعة المهاجرين من الدول العربية إلى إسرائيل ليست شعبا، وبالتأكيد لا يستحقون جائزة على الإرهاب والقتل والفظائع التي نشروها في كل مكان، وخاصة من غزة.

وقال: الحل الوحيد في غزة هو تشجيع الهجرة الطوعية، وليس بأي حال منح جائزة للإرهاب على شكل دولة ستكون قاعدة لاستمرار الإرهاب.

وادعي: حزب عوتسما يهوديت لن يكون جزءا من أي حكومة توافق على ذلك، قائلا: أنا أدعو رئيس الوزراء إلى توضيح أن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية بأي شكل.

