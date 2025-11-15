السبت 15 نوفمبر 2025
رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة سويسرا أمام السويد بتصفيات كأس العالم

منتخب سويسرا، فيتو
منتخب سويسرا، فيتو
أعلن مورات ياكين المدير الفني لمنتخب سويسرا، وجراهام بوتر المدير الفني لمنتخب السويد  التشكيل الرسمي للمباراة المرتقبة، بعد قليل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تقام في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك.

تشكيل سويسرا أمام السويد

يدخل منتخب سويسرا مباراته أمام السويد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جريجور كوبل 

الدفاع: سيلفان فيدمير - نيكو إلفيدي - مانويل أكانجي - ريكاردو رودريجيز

الوسط: ميشيل أيبيشير - فابيان ريدر - جرانيت شاكا 

الهجوم: دان ندوي - بريل إيمبونو - روبن فارجاس 

منتخب السويد، فيتو
منتخب السويد، فيتو

تشكيل السويد أمام سويسرا

ويدخل منتخب السويد المواجهة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: يوهانسون 

الدفاع: هولم - لاجربيلكي - هين - سيفينسون 

الوسط: بيرناردسون - كالستروم - عياري - إيلانجا 

الهجوم: نيجرين - ماتياس سفانبرج

موعد مباراة سويسرا ضد السويد

يستضيف منتخب سويسرا فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم نظيره السويدي، ضمن منافسات المجموعة الثانية فى التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

 

ترتيب المجموعة الثانية قبل مواجهة سويسرا والسويد

يتصدر منتخب سويسرا جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، يليه منتخب كوسوفو في المرتبة الثانية برصيد 7 نقاط، فيما يحتل منتخب سلوفينيا المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط، ثم منتخب السويد في المرتبة الرابعة والأخيرة برصيد نقطة واحدة.

منتخب سويسرا بإمكانه التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026، حال فوزه على السويد، بالإضافة إلى فشل كوسوفو صاحبة المركز الثاني فى التغلب على سلوفينيا، كما يكفي سويسرا التعادل إذا خسر كوسوفو.

