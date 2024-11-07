منتخب سويسرا يستدعي مهاجم ميلان الإيطالي لمواجهتي صربيا وإسبانيا

استدعى مراد ياكين، المدير الفني لمنتخب سويسرا مجددا نواه أوكافور، مهاجم ميلان الإيطالي، لخوض المباراتين الأخيرتين من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية أمام صربيا وإسبانيا.

وأعلن ياكين اليوم الخميس، قائمة تضم 26 لاعبا، من بينهم مهاجم ميلان، الذي غاب منذ كأس أمم أوروبا (اليورو) لأنه لم يكن راضيا عن أدائه.

وقال المدرب في هذا الصدد: "تحدثنا أمس وكان سعيدًا بالمكالمة. اللاعبون الشباب يستحقون الدعم في هذه المواقف. ارتكاب الأخطاء في بعض الأحيان أمر إنساني، أمر مشروع وإنساني، والآن لديهم الفرصة لتقديم أداء أفضل على أرض الملعب".



ويبرز أيضا وجود كل من ميرو موهايم (هامبورج)، وألبيان حيدري (لوجانو)، باسكال لوريتز (لوسرن)، وأوريل أميندا (أينتراخت فرانكفورت) وسيمون سوهم (بارما) الذين تم استدعاؤهم لأول مرة في قائمة للمنتخب السويسري الأول.

كما تضم القائمة كلا من ريكاردو رودريجيز الظهير الأيسر لريال بيتيس، وإراي كوميرت مدافع بلد الوليد.

وتسببت الإصابات في كل هذه التغييرات، لكن إحدى المسائل إثارة للقلق هي وضع جريجور كوبيل، حارس مرمى بوروسيا دورتموند، الذي يعاني من متاعب ولن يُحسم قبل مطلع الأسبوع المقبل ما إذا كان يمكنه اللعب أم لا. وإذا لم يكن متاحا، فسيكون حارس المرمى هو إيفون مفوجو.

وستسعى سويسرا، صاحبة المركز الأخير في المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة، لتجنب الهبوط في هاتين المباراتين، إذ لا تملك أي فرصة للتأهل إلى الدور ربع النهائي.

ومن المقرر أن يستضيف المنتخب السويسري صربيا في يوم الجمعة الموافق الـ15 من الشهر الجاري في ملعب ليتزيجروند في زيوريخ، وسيحل زائرا على إسبانيا يوم الاثنين التالي في ملعب إليودورو رودريجيز لوبيز في سانتا كروز دي تينيريفي.

وسيتعين عليه الفوز على صربيا حتى لا يودع الفئة الأولى بهذه البطولة، حيث نافس دائما منذ إطلاقها. وقد بلغت سويسرا المرحلة النهائية في أول ظهور للمسابقة، واحتلت المركز الرابع بعد البرتغال وهولندا وإنجلترا.