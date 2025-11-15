السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

كيف تحولت "تلال الفسطاط" من بؤرة للمخلفات إلى واجهة حضارية في قلب القاهرة التاريخية؟ (فيديو)

حديقة تلال الفسطاط
حديقة تلال الفسطاط
18 حجم الخط
ads

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلاله مشاهد لمنطقة "تلال الفسطاط"، قبل وبعد عملية التطوير الشامل وإعادة التأهيل، وكيف نجحت الدولة في تحويل هذا الامتداد العشوائي إلى مشروع حضاري متكامل ومساحة خضراء مفتوحة تخدم سكان القاهرة وزوارها.

ويُظهر الفيديو التحول الجذري للمنطقة؛ من تلال ضخمة مكدسة بالمخلفات والنفايات والحيوانات النافقة، والمناطق العشوائية غير الآمنة، إلى منطقة حضارية منظمة وجاذبة للزوار، تم تصميمها وتخطيطها بعناية، لتتكامل مع معالم القاهرة التاريخية، وتستعيد قيمتها الجمالية والتراثية.

ويستعرض الفيديو، مشاهد للمنطقة قبل التطوير، حيث كانت مستودعًا للنفايات والمخلفات، وتضم مناطق عشوائية غير آمنة، إلا أن الدولة سعت جاهدة، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالبدء الفوري في تطويرها، مع نقل قاطنيها إلى مجمعات سكنية متكاملة الخدمات، بما يضمن لهم مستوى معيشي أفضل.

وبعد التطوير، يكشف الفيديو كيف تحولت منطقة "تلال الفسطاط" إلى أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، بموقع متميز تتجاور فيه مع متحف الحضارة، وبحيرة عين الصيرة، لتجمع بين الطبيعة والثقافة والترفيه في قلب القاهرة التاريخية، وتصبح متنفسًا حضاريًا آمنًا لزوارها ومرتاديها، ونموذجًا ناجحًا لإعادة تأهيل وإحياء المواقع التاريخية.

وتتوج هذه الإنجازات بانطلاق مهرجان الفسطاط الشتوي 2025 على مسرح الأرينا بحديقة تلال الفسطاط، ليضفي على المنطقة بعدًا ثقافيًا حقيقيًا، ويجسد نجاح جهود الدولة في إعادة الوجه الحضاري للقاهرة التاريخية، ويعكس رؤية القيادة السياسية في تحويل التحديات إلى إنجازات ملموسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تلال الفسطاط تطوير شامل القاهرة التاريخية مشروع حضاري مساحة خضراء نفايات ومخلفات مناطق عشوائية حديقة مركزية الرئيس السيسي إعادة تأهيل مهرجان الفسطاط الشرق الأوسط القيادة السياسية انجازات

مواد متعلقة

معلومات الوزراء يحتفي بإطلاق البنك المركزي موقع "هوية" الرسمي (فيديو)

رئيس الوزراء يفتتح غدًا الدورة التاسعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي "Cairo ICT"

رئيس الوزراء يشهد تدشين مهرجان الفسطاط الشتوي

توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مركز ثقافي وتدريبي متكامل لتعليم الحرف اليدوية بمنطقة درب اللبانة

الحكومة: اكتشاف جديد في الصحراء الغربية يضيف 16 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى الإنتاج

مدبولي يشهد توقيع عقد مدرسة للحرف اليدوية ويفتتح "مهرجان الفسطاط الشتوي" غدًا

الهلال الأحمر يقود جسر الإغاثة إلى غزة؛ مصر تواصل دعمها الإنساني لأكثر من 760 يومًا

مدبولي: "بناء الإنسان" جوهر التنمية البشرية ومصر وضعت الصحة في صدارة أولوياتها

الأكثر قراءة

تصفيات كأس العالم، إسبانيا تضرب جورجيا بثلاثية في الشوط الأول

عباقرة ولكن مجهولون، الجراح الحكمي بطل الإسلام، أسلم على يديه 4 آلاف في خراسان

إسبانيا تقسو على جورجيا برباعية نظيفة وتقترب من بلوغ كأس العالم 2026

المغرب يزين قائمة المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 بكأس العالم للناشئين

بينهم محمد صلاح، 11 لاعبا يغيبون عن منتخب مصر بودية كاب فيردي

تحديد مواجهات دور الـ 16 بكأس العالم للناشئين تحت 17 عاما

تركيا تفوز على بلغاريا بثنائية في تصفيات كأس العالم 2026

بالأسماء، حركة تنقلات موسعة لمديري الإدارات التعليمية بالقاهرة

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، الجراح الحكمي بطل الإسلام، أسلم على يديه 4 آلاف في خراسان

قصة بناء الجامع المعلق بدمشق وأسماؤه وسبب التسمية

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يتحدث عن موت الغفلة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية