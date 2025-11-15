السبت 15 نوفمبر 2025
تمهيدًا لأول هوية رقمية موحدة للمواطنين

معلومات الوزراء يحتفي بإطلاق البنك المركزي موقع "هوية" الرسمي (فيديو)

مركز معلومات مجلس الوزراء
مركز معلومات مجلس الوزراء
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو يكشف عن خطوة محورية في مسيرة التحول الرقمي بمصر، فقد أطلق البنك المركزي الموقع الرسمي لمنصة "هوية"، وذلك تمهيدًا لإطلاق أول هوية رقمية موحدة للمواطنين في البلاد.

وتعد منصة "هوية" بمثابة حجر الزاوية في بناء منظومة رقمية متكاملة، تهدف إلى توحيد بيانات المواطنين وتسهيل وصولهم إلى مختلف الخدمات الحكومية والمالية والرقمية. 

يأتي هذا المشروع الطموح في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز الشمول الرقمي وتحقيق قفزة نوعية في جودة الخدمات المقدمة.

ويضطلع البنك المركزي المصري بدور ريادي في هذا المشروع، نظرًا لأهمية الهوية الرقمية في تأمين المعاملات المالية وتوسيع قاعدة الشمول المالي. فمن خلال "هوية"، سيتمكن الأفراد من إثبات هويتهم رقميًا بشكل آمن وموثوق، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام الخدمات المصرفية والمدفوعات الرقمية.

ومن المتوقع أن تحقق الهوية الرقمية الموحدة فوائد جمة للمواطنين، أبرزها تبسيط الإجراءات وتقليل الحاجة إلى المستندات الورقية المتعددة، فضلًا عن تسريع وتيرة إنجاز المعاملات، كما ستسهم في بناء سجل رقمي موحد لكل مواطن، مما يعزز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات.

يأتي هذا المشروع في سياق رؤية مصر 2030 وجهودها المستمرة نحو بناء اقتصاد رقمي قوي ومجتمع معرفي، وتؤكد هذه الخطوة التزام الدولة بتسخير التكنولوجيا لخدمة المواطن وتحسين جودة حياته، من خلال توفير بنية تحتية رقمية حديثة وآمنة.

