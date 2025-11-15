رئيس الوزراء يفتتح غدًا الدورة التاسعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي "Cairo ICT"

18 حجم الخط

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا، الأحد، الدورة التاسعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا "Cairo ICT 2024"، الذي تستضيفه أرض المعارض الدولية بالقاهرة. ويعد هذا الحدث السنوي واحدًا من أبرز الملتقيات التكنولوجية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يجمع تحت مظلته كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويكتسب "Cairo ICT" أهمية متزايدة كمنصة حيوية لعرض أحدث الابتكارات والحلول التكنولوجية، وتبادل الخبرات بين الخبراء وصناع القرار، كما يسهم المعرض في تعزيز فرص الاستثمار والشراكات في مجالات التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والمدن الذكية، مما يدعم جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.

من المتوقع أن تركز فعاليات الدورة التاسعة والعشرين على عدد من المحاور الاستراتيجية، أبرزها تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاعات الحكومية والخاصة، واستعراض دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل الصناعات المختلفة، كما ستتناول الجلسات النقاشية التحديات والفرص المتعلقة بالبنية التحتية للاتصالات، إنترنت الأشياء، والحلول المالية الرقمية.

يشهد المعرض والمؤتمر مشاركة واسعة النطاق من كبار المسؤولين الحكوميين، ورؤساء الشركات العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة. ويوفر "Cairo ICT" فرصة فريدة للتواصل وبناء العلاقات، مما يسهم في دفع عجلة الابتكار وتطوير القدرات التكنولوجية المحلية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا.

وتأتي رعاية وافتتاح رئيس مجلس الوزراء لهذا الحدث تأكيدًا لالتزام الحكومة المصرية بدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وخططها الطموحة لبناء "مصر الرقمية". ويعكس هذا الدعم رؤية الدولة لتوظيف التكنولوجيا كأداة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز التنافسية الاقتصادية.

ويستمر المعرض والمؤتمر على مدار أربعة أيام، حيث يتضمن برنامجًا غنيًا من الجلسات الحوارية وورش العمل والمعروضات التفاعلية، التي تتيح للزوار استكشاف أحدث التطورات والتوجهات في عالم التكنولوجيا. ويبقى "Cairo ICT" منارة للابتكار، ومحفزًا للتحول الرقمي في المنطقة.

