أخبار الاقتصاد اليوم: توقعات سعر الذهب بالفترة المقبلة.. تراجع كبير في أسعار البيض.. ونمو الاستثمارات الخاصة بمصر بنسبة 73%

18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على اهتمام جهاز تنمية المشروعات بالتوسع في تقديم خدماته للمرأة ودعمها لاقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ورفع مساهمتها الاقتصادية في مختلف المجالات الانتاجية والتجارية والخدمية وزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل وتعزيز دورها القيادي والمهني.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل افتتاح ستاندارد بنك الجنوب أفريقي بافتتاح أول مكتب تمثيل له في مصر، وذلك بمنطقة الأهرامات، بحضور قيادات ومسئولي البنك.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا نتطلع إلى محفظة استثمارية مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تكون أوسع وأكثر تنوعًا وتوافقًا مع أولوياتنا التنموية الوطنية، لافتًا إلى أهمية توسيع نطاق التعاون المشترك فى القطاعات ذات الأولوية كالنقل المستدام والطاقة المتجددة.

خطو ات الاشتراك في صناديق الاستثمار من البنك التجاري الدولي

يبحث العديد من عملاء البنك التجاري الدولي CIB عن خطوات وتفاصيل الاشتراك في صناديق الاستثمار عبر خدمات الإنترنت البنكي.

نجحت شركة النصر العامة للمقاولات "حسن محمد علام" – التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، في الفوز بمناقصة تنفيذ مشروع لصالح شركة مصافي الجنوب التابعة لوزارة النفط العراقية في محافظة البصرة، بقيمة تقارب 40 مليون دولار، ضمن خطة الشركة للتوسع في السوق العراقي وتعزيز حضورها في مشروعات البنية التحتية والطاقة بالمنطقة، بما يدعم استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتنمية وتوسيع أعمال شركات المقاولات التابعة في الأسواق الخارجية.

بدأت الهند تطبيق قواعد جديدة للخصوصية تُلزم شركات مثل ميتا وجوجل وأوبن أيه آي وشركات أخرى بتقليل جمع البيانات الشخصية، ومنح المستخدمين مزيدًا من السيطرة على معلوماتهم.

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن سوق الذهب العالمي يدخل مرحلة هدوء نسبي بعد فترة من التقلبات، موضحًا أن انتهاء الإغلاق الحكومي الفيدرالي في الولايات المتحدة أسهم في بث قدر من الطمأنينة داخل الأسواق المالية وتهدئة موجات القلق التي كانت ترفع الطلب على الملاذات الآمنة

سجلت أسعار البيض انخفاضات ملحوظة خلال النصف الأول من شهر نوفمبر الجاري، إذ فقدت الكرتونة ما يصل لـ 22 جنيهًا، فهل يواصل سعر البيض الانخفاضات خلال الفترة المقبلة، وهل وصل سعر كرتونة البيض للسعر العادل المناسب للمنتج والمستهلك؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.