السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مقتل وإصابة العشرات بانفجار عبوات ناسفة في مركز شرطة بالهند (فيديو)

انفجار عبوات ناسفة
انفجار عبوات ناسفة في مركز شرطة بالهند، فيتو
18 حجم الخط

أفادت قناة "إن دي تي في" بمقتل 7 أشخاص وإصابة 27 آخرين جراء انفجار عبوات ناسفة مصادرة في مركز شرطة شمال الهند.

 


وأوضحت "إن دي تي في" أنه تم تسجيل انفجار عبوات ناسفة مصادرة ومخزنة في مركز شرطة نوجام في مدينة سريناجار ليلة الجمعة.

وقالت مصادر للقناة إن عدد الضحايا قد يرتفع حيث أن خمسة من المصابين في حالة حرجة، ومعظم القتلى من رجال الشرطة ومسؤولي فريق الطب الشرعي الذين كانوا يقومون بفحص المتفجرات، كما قتل مسؤولان من إدارة مدينة سريناجار.

وأضافت أن المصابين نقلوا على وجه السرعة إلى المستشفى، فيما وصل كبار مسؤولي الشرطة إلى ناوجام، وطوقت المنطقة.

يأتي ذلك فيما يواصل المحققون في الهند، البحث عن أسباب انفجار سيارة في قلب العاصمة الهندية نيودلهي، والذي أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة 19 آخرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قناة إن دي تي في انفجار عبوات ناسفة مركز شرطة شمال الهند مركز شرطة نوجام مدينة سريناجار رجال الشرطه فريق الطب الشرعي

الأكثر قراءة

يصل إلى 8 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم بالأسواق

انخفاض بدرجات الحرارة وهذا موقف الأمطار الرعدية، حالة الطقس اليوم السبت

الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا وأماكن سقوط الأمطار

أرقام كريستيانو رونالدو مع الكروت الحمراء بعد طرده الأول دوليا (انفوجراف)

تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي شرق البلاد وهذه المحافظات الأكثر تأثرا

منتخب تونس يهزم الأردن 3-2 وديا

موعد إعلان عقوبة كريستيانو رونالدو

تصل إلى 55 جنيها، ارتفاع كبير في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 15 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 15 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

لحظة الحسم في "دولة التلاوة، إعلان نتائج المتسابقين ورحيل اثنين من المشتركين (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads