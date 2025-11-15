مقتل وإصابة العشرات بانفجار عبوات ناسفة في مركز شرطة بالهند (فيديو)

18 حجم الخط

أفادت قناة "إن دي تي في" بمقتل 7 أشخاص وإصابة 27 آخرين جراء انفجار عبوات ناسفة مصادرة في مركز شرطة شمال الهند.



وأوضحت "إن دي تي في" أنه تم تسجيل انفجار عبوات ناسفة مصادرة ومخزنة في مركز شرطة نوجام في مدينة سريناجار ليلة الجمعة.

#Terrorism. At least seven people were killed and 27 injured in a massive #explosion at the #Nowgam #policestation in #Kashmir,#India. Among the victims sere police officers and members of the forensic team. pic.twitter.com/wbQdauL5l1 November 14, 2025

وقالت مصادر للقناة إن عدد الضحايا قد يرتفع حيث أن خمسة من المصابين في حالة حرجة، ومعظم القتلى من رجال الشرطة ومسؤولي فريق الطب الشرعي الذين كانوا يقومون بفحص المتفجرات، كما قتل مسؤولان من إدارة مدينة سريناجار.

وأضافت أن المصابين نقلوا على وجه السرعة إلى المستشفى، فيما وصل كبار مسؤولي الشرطة إلى ناوجام، وطوقت المنطقة.

يأتي ذلك فيما يواصل المحققون في الهند، البحث عن أسباب انفجار سيارة في قلب العاصمة الهندية نيودلهي، والذي أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة 19 آخرين.

