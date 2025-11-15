السبت 15 نوفمبر 2025
اقتصاد

رئيس شعبة الذهب يكشف توقعاته للأسعار خلال الفترة المقبلة

هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب
أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن سوق الذهب العالمي يدخل مرحلة هدوء نسبي بعد فترة من التقلبات، موضحًا أن انتهاء الإغلاق الحكومي الفيدرالي في الولايات المتحدة أسهم في بث قدر من الطمأنينة داخل الأسواق المالية وتهدئة موجات القلق التي كانت ترفع الطلب على الملاذات الآمنة. 

انتهاء الإغلاق الحكومي.. ماذا يعني للذهب؟

وأوضح ميلاد خلال تصريحات تليفزيونية، أن انتهاء الإغلاق الأمريكي أدت إلى تراجع محدود في مستويات المخاوف الاقتصادية عالميًا، انخفاض مؤقت في الطلب على الذهب كملاذ آمن، ارتفاع شهية المستثمرين للأسهم والسندات، وهو ما قد يدفع الذهب عالميًا إلى تحركات أفقية أو هبوط طفيف على المدى القصير، لحين صدور بيانات اقتصادية جديدة من الفيدرالي الأمريكي. 

السعر المحلي مرتبط أولًا بسعر الصرف

وأشار إلى أن حركة الذهب في السوق المحلي تتوقف بالدرجة الأولى على سعر البورصة العالمية وسعر الصرف، مضيفًا أن أي تراجع أو تحسّن في قيمة الجنيه مقابل الدولار سينعكس فورًا على أسعار الجرامات. 

توقعات اسعار الذهب

وتوقع ميلاد أن تشهد أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة استقرارًا نسبيًا إذا حافظ الدولار على مستواه أمام العملات أو ارتفاعًا محدودًا إذا اتجه الفيدرالي لتثبيت الفائدة أو الإشارة لخفضها أو هبوطًا مؤقتًا إذا تحسنت المؤشرات الاقتصادية الأمريكية بعد إنهاء الإغلاق الحكومي

نصيحة للمستهلكين: الاستثمار للحفاظ على القيمة

ونصح رئيس الشعبة المواطنين الراغبين في الادخار أو الاستثمار بالاعتماد على الشراء طويل المدى بدلًا من المضاربة السريعة، لأن الذهب يظل مخزنًا للقيمة على المدى الطويل رغم تقلباته القصيرة. 

السبائك والجنيهات في الصدارة

وشدد ميلاد على أن الإقبال سيظل مرتفعًا على السبائك والجنيهات الذهبية، كونها الأكثر حفاظًا على القيمة، متوقعًا زيادة الطلب عليها إذا عادت أسعار الذهب العالمية إلى مسارها الصاعد. 

