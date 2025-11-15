العاصفة كلوديا تقتل 3 أشخاص بالبرتغال وتتسبب بفيضانات في بريطانيا

18 حجم الخط

قالت السلطات في البرتغال اليوم السبت إن العاصفة كلوديا تسببت في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات بينما شرعت فرق الإنقاذ في بريطانيا في تنظيم عمليات إجلاء إثر فيضانات في ويلز وإنجلترا.



وتشهد البرتغال وأجزاء من إسبانيا المجاورة منذ أيام أحوالا مناخية قاسية جراء العاصفة التي امتدت بحلول اليوم إلى مناطق في بريطانيا وإيرلندا.



وعثرت فرق الإنقاذ يوم الخميس الماضي على جثتي زوجين مسنين داخل منزلهما الذي غمرته المياه في منطقة فيرناو فيرو قرب لشبونة.



وقالت خدمات الطوارئ إن إعصارا ضرب مدينة ألبوفيرا في جنوب البرتغال اليوم السبت.

وأظهر مقطع مصور نشر على الإنترنت الإعصار وهو يدمر عربات متنقلة في موقع تخييم، فيما أكد قائد الحماية المدنية الإقليمية فيتور فاز بينتو مقتل امرأة بريطانية تبلغ من العمر 85 عاما.

وأضاف أن ثمانية وعشرين شخصا أصيبوا في فندق قريب من بينهم اثنين في المستشفى بإصابات خطيرة.

وفي بريطانيا، شهدت بلدة مونماوث والمناطق المجاورة في جنوب شرق ويلز اليوم فيضانات عارمة.

