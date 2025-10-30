الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حبس 5 من ملاك العقار المتسبب في وفاة ضحية عاصفة الإسكندرية

جنايات الإسكندرية،
جنايات الإسكندرية، فيتو

قضت محكمة جنح باب شرقي في الإسكندرية، بالحبس سنة مع الشغل حضوريا لـ 5 متهمين وكفالة 10 آلاف جنيه، وهم "ه.ا.ع"، "و.ا.ع"، "د.م.ج"، "غ.م.ج"، "م.م.ج"، مُلاك العقار الذي تسبب في مصرع الشاب محمود صلاح، وإصابة زميله محمد ياسين ضحية العاصفة بالإسكندرية إثر سقوط شرفة على سيارة كان بداخلها أثناء العاصفة، التي ضربت الإسكندرية يوم السبت 31 مايو الماضي.

وتعود تفاصيل القضية المقيدة برقم 21293 لسنة 2025 جنح قسم باب شرقي، عندما تبلغ لقسم باب شرقي سقوط شرفة على سيارة أثناء العاصفة.

وكان قد نقل محمود إلى المستشفى عقب الحادث، وظل يتلقى العلاج بالعناية المركزة حتي وفاته.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت خمسة متهمين من مُلاك العقار بتهمه القتل الخطأ بالنسبة لمحمود صلاح، والإصابة الخطأ والإتلاف بالنسبة لصديقه محمد ياسين وذلك لعدم قيامهم بتنفيذ قرار الترميم، حيث إن العقار قد صدر له قرار ترميم ورخصه لتنفيذ القرار عام 2021 إلا أنهم لم يقوموا بتنفيذ القرار.

وذلك وفقا لتقرير صادر من لجنة مشكلة من مديرية الإسكان بقرار من نيابة العامة والتي انتهت إلى عدم تنفيذ قرار ترميم العقار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خسائر عاصفة الاسكندرية سر عاصفة الإسكندرية عاضفة الاسكندرية أصدرت محكمة جنايات المنيا

الأكثر قراءة

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

دخول ابن ريم سامي الرضيع للعناية المركزة إثر تعرضه لإصابة في الرأس

ارتفاع الصويا وانخفاض الجلوتين والجلوتوفيد، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

تفاصيل القمة المصرية الإريترية بالقاهرة (صور)

الرئيس السيسي: نعتز بالعلاقات الاستراتيجية مع إريتريا وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى

السياحة والآثار تكشف شكل الدعوة الرسمية لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

تتر السلم والثعبان 2، إليسا تروج لأغنيتها الجديدة "متخذلنيش"

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الخميس (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكاية شقيق إبراهيم الدسوقى مع بابا الفاتيكان

عباقرة ولكن مجهولون، عبد الله بن سهيل كتم إسلامه وفر من الكفار يوم بدر

تفسير رؤية شجرة الرمان في المنام وعلاقتها بالحصول على رزق كبير

المزيد
الجريدة الرسمية