حبس 5 من ملاك العقار المتسبب في وفاة ضحية عاصفة الإسكندرية

قضت محكمة جنح باب شرقي في الإسكندرية، بالحبس سنة مع الشغل حضوريا لـ 5 متهمين وكفالة 10 آلاف جنيه، وهم "ه.ا.ع"، "و.ا.ع"، "د.م.ج"، "غ.م.ج"، "م.م.ج"، مُلاك العقار الذي تسبب في مصرع الشاب محمود صلاح، وإصابة زميله محمد ياسين ضحية العاصفة بالإسكندرية إثر سقوط شرفة على سيارة كان بداخلها أثناء العاصفة، التي ضربت الإسكندرية يوم السبت 31 مايو الماضي.

وتعود تفاصيل القضية المقيدة برقم 21293 لسنة 2025 جنح قسم باب شرقي، عندما تبلغ لقسم باب شرقي سقوط شرفة على سيارة أثناء العاصفة.

وكان قد نقل محمود إلى المستشفى عقب الحادث، وظل يتلقى العلاج بالعناية المركزة حتي وفاته.

وكانت جهات التحقيق قد أحالت خمسة متهمين من مُلاك العقار بتهمه القتل الخطأ بالنسبة لمحمود صلاح، والإصابة الخطأ والإتلاف بالنسبة لصديقه محمد ياسين وذلك لعدم قيامهم بتنفيذ قرار الترميم، حيث إن العقار قد صدر له قرار ترميم ورخصه لتنفيذ القرار عام 2021 إلا أنهم لم يقوموا بتنفيذ القرار.

وذلك وفقا لتقرير صادر من لجنة مشكلة من مديرية الإسكان بقرار من نيابة العامة والتي انتهت إلى عدم تنفيذ قرار ترميم العقار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.