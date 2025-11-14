الجمعة 14 نوفمبر 2025
رياضة

البرتغال تهزم بلجيكا في كأس العالم للناشئين

البرتغال
البرتغال
 تأهل المنتخب البرتغالي للشباب تحت 17 عامًا إلى دور الـ16 من بطولة  كأس العالم للناشئين بعد فوزه الصعب على منتخب بلجيكا بنتيجة 2-1 في مباراة حاسمة أقيمت في الدوحة.  

في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في مجمع أسباير اليوم الجمعة، سجل كابرال هدفين لصالح البرتغال في الشوط الأول فيما سجل هدف بلجيكا الوحيد فيرنانديز.   

قائمة المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من كأس العالم للناشئين 2025 

المجموعة الأولى: إيطاليا – جنوب أفريقيا 

المجموعة الثانية: اليابان – البرتغال – المغرب

المجموعة الثالثة: السنغال – كرواتيا

المجموعة الرابعة: الأرجنتين – بلجيكا – تونس

المجموعة الخامسة: فنزويلا – إنجلترا – مصر

المجموعة السادسة: سويسرا – كوريا الجنوبية – المكسيك

المجموعة السابعة: ألمانيا – كولومبيا – كوريا الشمالية

المجموعة الثامنة: البرازيل – زامبيا

المجموعة التاسعة: الولايات المتحدة – بوركينا فاسو – التشيك

المجموعة العاشرة: جمهورية أيرلندا – أوزبكستان – باراجواي

المجموعة الحادية عشرة: فرنسا – كندا – أوغندا

المجموعة الثانية عشرة: النمسا – مالي

