إنقاذ مئات السياح بعد عاصفة ثلجية في جبل إيفرست

إنقاذ مئات السياح
إنقاذ مئات السياح بعد عاصفة ثلجية في جبل إيفرست

 أفادت وسائل الإعلام الحكومية الصينية بإنقاذ ما لا يقل عن 350 سائحا كانوا عالقين في الجانب التبتي من جبل إيفرست في أعقاب عاصفة ثلجية عنيفة.

 

350 سائحا كانوا عالقين في الجانب التبتي من جبل إيفرست

 وذكر التقرير أن فرق الإنقاذ أوصلت المجموعة بأمان إلى أقرب بلدة وهي تشودانغ، وأكد التلفزيون الصيني المركزي أن جميع السياح بخير.

وتواصل رجال الإنقاذ أيضا مع مجموعة أخرى يزيد عددها عن 200 شخص، وسينزل هؤلاء السياح المنحدر قريبا بمساعدة فريق الإنقاذ التي أرسلت لنجدتهم.

وبحسب «روسيا اليوم، كانت تقارير سابقة قد أفادت بأن ما يقرب من ألف شخص حوصروا على ارتفاع حوالي 4900 متر على الجانب الشرقي من الجبل.

 

الأشخاص العالقون في جبل إيفرست

وبحسب ما ورد، تعرضت خيامهم لأضرار جزئية بسبب العاصفة، وتسببت الثلوج الكثيفة في إغلاق طرق الوصول.

ولا يزال عدد الأشخاص العالقين في جبل إيفرست غير واضح.

وأفادت منصة الأخبار الحكومية "جيمو شينوين" بوقوع إصابات في الموقع، على الرغم من عدم وجود معلومات مؤكدة بشأن وفيات محتملة.

