إيران تحذر من مشروع قرار أمريكي - أوروبي في الوكالة الذرية

حذرت طهران من تحركات للولايات المتحدة والدول الأوروبية عبر تقديم مشروع قرار جديد إلى مجلس المحافظين، التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.



ودعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران، للسماح لها بالتحقق في أقرب وقت ممكن من مخزوناتها من اليورانيوم، خصوصًا عالي التخصيب.



ونقلت وكالة "أرنا" الرسمية عن المندوب الدائم لإيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي، قوله السبت الماضي، إن إلزام المدير العام بتقديم تقارير استنادًا إلى قرارات سابقة فقدت صلاحيتها لا يعد فقط عملًا غير قانوني وغير مبرر، بل يُفضي أيضًا إلى تعقيد الوضع أكثر ويوجه ضربة جديدة للمسار الدبلوماسي".



وقال نجفي إن "هذه الدول تواصل إساءة استخدام الآليات الدولية لفرض رؤاها غير المنطقية والمتعجرفة على الشعب الإيراني، وتسعى عبر استغلال أغلبيتها العددية في مجلس المحافظين إلى فرض ما لم تتمكن من تحقيقه في نيويورك على اجتماعات فيينا".

ووصف الخطوة الأمريكية - الأوروبية المتوقعة بـ"غير القانونية"، قائلًا إنها "لن تغير شيئًا في وضع تنفيذ الضمانات داخل إيران، وهو الوضع الذي نشأ بفعل عدوان امريكا والكيان الصهيوني على إيران، ومماشاة الدول الأوروبية الثلاث وتواطئها".



كما دعا نجفي جميع الدول الأعضاء في مجلس المحافظين إلى "رفض النزعات الأحادية التخريبية لهذه الدول في ما يتعلق بالملف النووي الإيراني"، مشددًا على أن لإيران "الحق في اتخاذ الرد المناسب تجاه أي تحرك غير قانوني أو غير مبرر يصدر عنها".



سيُعقد الاجتماع القادم لمجلس المحافظين يوم الأربعاء المقبل في فيينا لمناقشة مشروع القرار الغربي بشأن إيران.



وأشارت وكالة "أرنا" إلى أن مشروع القرار ينص على أن إيران، وفقًا للقرارات الدولية التي أُعيد تفعيلها في أيلول 2025، ملزمة بتعليق جميع أنشطة التخصيب وإعادة المعالجة، بما يشمل البحث والتطوير والمشاريع المتعلقة بالماء الثقيل.



يطالب المشروع إيران بالامتثال للبروتوكول الإضافي وتزويد الوكالة بكل المعلومات المتعلقة بمخزون اليورانيوم المخصب والمنشآت الخاضعة للضمانات.

