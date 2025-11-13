إيران تبني ملاجئ سرية في طهران تحسبا لحرب محتملة مع إسرائيل

18 حجم الخط

كشف مسؤول بارز عن اتخاذ السلطات في إيران خطوات فعلية، تحسبًا لنشوب حرب محتملة مع إسرائيل، منها بناء عدد من الملاجئ الخاصة في أماكن سرية في العاصمة طهران.

وأعلن مهدي جمران رئيس مجلس بلدية طهران عن بناء ملاجئ جديدة في "أماكن خاصة" بالعاصمة، مخصصة لاستخدام الإيرانيين في حالات الهجوم العسكري، معتبرًا أن ذكر مواقعها "ليس ضروريًا".

تزامن ذلك مع تصريح فاطمة مهاجراني المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، قالت فيه: "نحن مستعدون لجميع السيناريوهات، ونأمل ألا تندلع أي حرب في المنطقة"، مشددة على أن "إيران بطبيعتها لا ترحب أبدًا بالحروب، لكنها مستعدة لمواجهة جميع الاحتمالات والسيناريوهات".



وقال جمران، خلال جلسة لمجلس بلدية طهران، إنه "بناء الملاجئ الجديدة جرى في أماكن محددة، لا يجوز الإفصاح عنها، وأن السلطات جهزت محطات المترو لتكون صالحة للاستخدام كملاجئ أثناء الحرب".

وأضاف في كلمته خلال الاجتماع أن "البلدية تتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الملاجئ القائمة وإعادة تأهيلها وتجهيز مساحات جديدة كملاجئ دائمة أو مؤقتة، كما تم تصميم بعض محطات المترو منذ البداية لتكون بمثابة ملاجئ".

وتابع في تصريحه الذي أوردته وكالة "إرنا" الإيرانية: "نحرص على تقديم المعلومات المتعلقة بالملاجئ بحذر لتجنب إثارة أي قلق غير ضروري في المجتمع"، على حد تعبيره.

من جهته، أكد الأدميرال حبيب الله سياري نائب منسق الجيش الإيراني، أن "تعزيز القدرات الدفاعية، بما في ذلك القدرات الجوية، يمثل أولوية استراتيجية للجيش، لضمان الجهوزية الكاملة في مواجهة التهديدات المستقبلية".

وقال في تصريح أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "مستوى الجهوزية الحالية للجيش الإيراني ممتاز، وأن جهود تعزيز وتطوير القدرات الدفاعية ستستمر لضمان الاستعداد الكامل لأي تهديدات مستقبلية".



تأتي هذه التصريحات في ظل تأكيدات من رئيس "منظمة الدفاع المدني" أن "محطات المترو من حيث البنية قادرة على أن تكون بمثابة ملاجئ، لكنها تعاني من نقص في الخدمات الأساسية مثل المرافق الصحية".

بالتوازي مع ذلك، أعلنت المنظمة، في بيان لها، عن مناورة للطوارئ ستُجرى، الجمعة، عبر الهواتف المحمولة، لافتة إلى أن "الرسالة ستكون تجريبية فقط، وأنه لا يوجد أي خطر حقيقي ولا داعي لقلق المواطنين".

وتنسجم تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن ضرورة بناء الملاجئ مع سعي النظام الإيراني لتهيئة الرأي العام لاحتمال الدخول مجددًا في أجواء الحرب مع إسرائيل.

