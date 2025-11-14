البحرية الأمريكية: نراقب الوضع بشأن انحراف ناقلة نفط عن مسارها قرب إيران

18 حجم الخط

قالت البحرية الأمريكية مساء اليوم الجمعة: إنها تراقب الوضع بشأن انحراف ناقلة نفط عن مسارها قرب إيران.

ولم تذكر البحرية الأمريكية أي تفاصيل أخري حتي الآن.

أنباء عن استيلاء إيران علي ناقلة نفط

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية إن القوات الإيرانية استولت على ناقلة نفط أثناء إبحارها في خليج عُمان، ووجّهت السفينة نحو المياه الإقليمية الإيرانية يوم الجمعة، بعد عبورها مضيق هرمز.

ووفقا للـ «الشرق – بلومبرج»، كانت ناقلة النفط "تالارا" (Talara) التي ترفع علم جزر مارشال، تبحر على بعد نحو 20 ميلًا بحريًا شرق مدينة خورفكان الإماراتية عندما اعترضتها قوات بحرية تابعة للحرس الثوري الإسلامي، بحسب تنبيه صادر عن شركة "فانجارد تك" (Vanguard Tech).

لم يصدر تعليق رسمي من إيران

أضاف التنبيه أن السفينة، التي كانت متجهة إلى سنغافورة، أُجبرت على تغيير مسارها نحو السواحل الإيرانية.

لم تُدلِ إيران بأي تعليق رسمي بشأن الحادث، ولم ترد منظمة الموانئ والشؤون البحرية الإيرانية على اتصالات طلب التعليق.

بدورها، قالت شركة "كولومبيا شيب مانجمنت" (Columbia Shipmanagement)، المسؤولة عن إدارة السفينة، إنها فقدت الاتصال بالناقلة وأبلغت السلطات المعنية. وأشارت "عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة" (UKMTO) إلى أن الحادث يُعتقد أنه ناتج عن نشاط ترعاه دولة، مضيفة أن المؤشرات تدل على أن السفينة تم احتجازها من قِبل القوات الإيرانية.

وكانت "UKMTO" ووكالة أمنية أخرى تُدعى "أمبري" (Ambrey) قد أشارتا في وقت سابق إلى وقوع حادث في المنطقة دون الكشف عن اسم السفينة.

مخاوف من عودة إيران لاختطاف السفن

في حين لا تزال السلطات تتحقق من طبيعة عملية تحويل المسار، من شأن حادث يوم الجمعة أن يُفاقم المخاوف من عودة إيران إلى أسلوب خطف السفن التجارية. وقع آخر حادث من هذا النوع في أبريل 2024، عندما احتجزت طهران سفينة حاويات مرتبطة بإسرائيل في المنطقة.

وبحسب التنبيه، الذي تطلق عليه "أمبري" تنبيه "المخاطر الحربية"، اقترب من السفينة ثلاثة قوارب صغيرة أثناء عبورها مضيق هرمز.

وقال المسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية إن هذا الفعل يُعدّ انتهاكًا للقانون الدولي، من دون الخوض في تفاصيل إضافية.

