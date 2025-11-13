طهران تتهم ترامب رسميا بقيادة الهجمات الإسرائيلية على إيران

18 حجم الخط

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي وجّه رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيس مجلس الأمن مايكل عمران كانو، أشار فيها إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعترافه بقيادة بلاده الاعتداءات الإسرائيلية على إيران تمثل "دليلًا قانونيًّا واضحًا" على تورطه المباشر في إدارة وتوجيه تلك الاعتداءات.



وذكرت الخارجية الإيرانية في بيانها أن الوزير عراقجي أوضح في الرسالة أن "العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران يشكل انتهاكًا صارخًا للمادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة"، لافتًا إلى أن الضربات التي نُفذت خلال شهر يونيو الماضي "استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك المنشآت النووية السلمية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وشدد عراقجي في رسالته على أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتحملان "المسؤولية القانونية الكاملة عن الانتهاكات"، داعيا واشنطن إلى "تعويض الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمواطنين الإيرانيين عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن العدوان".



وأضاف أن: "الاعتراف الأمريكي يترتب عليه أيضًا مسؤولية جنائية فردية لرئيس الولايات المتحدة والمسؤولين المتورطين"، مشيرًا إلى أن "الجرائم شملت العدوان واستهداف المدنيين والعلماء والصحفيين والبنى التحتية للطاقة والمنشآت الطبية والإعلامية".



وأكد الوزير الإيراني أن بلاده "تحتفظ بحقها الثابت في ملاحقة هذه الجرائم عبر جميع القنوات القانونية والدولية المتاحة"، داعيا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي وضمان تحقيق العدالة الدولية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح مؤخرا بمسؤوليته المباشرة عن الهجوم الإسرائيلي الأولي على إيران.



وقال ترامب في حديث للصحفيين، يوم الخميس الماضي: "لقد هاجمت إسرائيل أولا، كان ذلك الهجوم قويا للغاية، وكنت مسؤولا تماما عن ذلك".



وفي 13 يونيو الماضي، شنت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أبرزها منشأة "نطنز" لتخصيب اليورانيوم.

أسفرت الهجمات عن مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين، من بينهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.



وردت إيران على هذه الضربات بعملية عسكرية حملت اسم "الوعد الصادق 3"، شنت خلالها هجمات صاروخية على عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية داخل إسرائيل، مؤكدة أن عملياتها ستستمر "طالما اقتضت الضرورة".



وفي تطور لاحق، شنت الولايات المتحدة هجمات متزامنة على ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان ليلة 22 يونيو الماضي، وقالت واشنطن آنذاك إن الهدف من تلك الضربات كان "تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل كبير".



وبعد أيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه رد على الهجوم الأمريكي عبر إطلاق صواريخ استهدفت قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، في تصعيد جديد رفع مستوى التوتر في المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات.

