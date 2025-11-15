الصحة العالمية تحذر: 900 حالة وفاة في غزة بسبب تأخر الإجلاء الطبي

18 حجم الخط

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 900 مريض توفوا في قطاع غزة نتيجة تأخر عمليات الإجلاء الطبي للعلاج خارج القطاع.

وأوضحت المنظمة أن نحو 16,500 مريض ما زالوا ينتظرون الموافقة على السفر، بينهم 4,000 طفل بحاجة عاجلة للإجلاء، محذرة من أن أي تأخير في حالات حرجة يعادل حكما بالإعدام.

ودعا مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس إلى فتح جميع المعابر فورا والسماح بحرية الحركة الطبية والإنسانية من غزة وإليها، مشيرا إلى أن الإغلاق وعرقلة نقل المرضى أديا إلى انهيار الوضع الصحي وتفاقم الحالات الحرجة.

وأشارت المنظمة إلى أنها نفذت منذ مايو 2024 نحو 119 مهمة إجلاء، نقلت خلالها 8,000 مريض بينهم 5,500 طفل، بينما تعمل المستشفيات اليوم بأقل من نصف طاقتها بسبب نقص الأدوية والوقود والمعدات الأساسية.

وتواصل الصحة العالمية التعاون مع جهات محلية ودولية لإعادة بناء النظام الصحي المتضرر بشدة جراء الحرب.

