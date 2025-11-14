الجمعة 14 نوفمبر 2025
دمياط تواصل التفوق الصحي.. المحافظ يعلن حصول المستشفى العام على اعتماد بريطاني

محافظ دمياط ووكيل
محافظ دمياط ووكيل وزارة الصحة ومدير المستشفي العام
 هنأ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، مديرية الصحة ومستشفى دمياط العام بعد حصولهما على الاعتماد الدولي لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات من الجمعية البريطانية، وذلك خلال مشاركته في جلسة الحوكمة المحلية في العمل والهجرة والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ والتنمية الشاملة ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية.

لقاء مع قيادات الصحة بالمحافظة

التقى المحافظ بالدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة، والدكتور محمد اللبان مدير مستشفى دمياط العام، وفريق العمل بالمستشفى، حيث قدم لهم التهنئة وأعرب عن تقديره لجهودهم المتواصلة في تطوير مستوى الخدمات الصحية.

 

محافظ دمياط يهنئ الصحة والمستشفى العام لحصولهما على الاعتماد الدولي
محافظ دمياط يهنئ الصحة والمستشفى العام لحصولهما على الاعتماد الدولي

 

تقدير للجهود ومعايير الجودة

 أكد محافظ دمياط أن حصول المستشفى على هذا الاعتماد يعكس حجم العمل المبذول لتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة ومكافحة العدوى، مؤكدا أن القطاع الصحي بالمحافظة يشهد طفرة في الأداء والتطوير.

 

دعم مستمر للقطاع الصحي

 أشاد الدكتور أيمن الشهابي بهذا الإنجاز الذي يمثل إضافة قوية للمنظومة الصحية في دمياط، موجها الشكر لمديرية الصحة وفريق مستشفى دمياط العام على جهودهم المخلصة، ومؤكدا حرص المحافظة على تقديم كل سبل الدعم لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمرضى.

