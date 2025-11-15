السبت 15 نوفمبر 2025
سياسة

ننشر أسماء 40 مرشحا ضمن القائمة الوطنية لانتخابات النواب بقطاع شرق الدلتا

مؤتمرجماهيري بالشرقية
مؤتمرجماهيري بالشرقية لدعم مرشحي القائمة الوطنية
تستكمل  القائمة الوطنية من أجل مصر، تحركاتها في محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تضم قطاعي "القاهرة وجنوب ووسط الدلتا"، و"شرق الدلتا".

القائمة الوطنية تحسم مقاعد انتخابات مجلس النواب في المرحلة الأولى 

ويأتي ذلك بعدما حسمت القائمة الوطنية من أجل مصر، النتيجة في انتخابات مجلس النواب، بالمرحلة الأولى، والتي تضم قطاعي “الصعيد، وغرب الدلتا”، بواقع 142 مقعدا.

تفاصيل القائمة الوطنية في محافظات المرحلة الثانية 

ويضم قطاع شرق الدلتا محافظات: الشرقية- دمياط - بورسعيد - السويس - الإسماعيلية - جنوب سيناء - شمال سيناء، بواقع 40 مقعدا موزعة على المحافظات السبعة.

وجاءت أسماء مرشحي القائمة الوطنية بقطاع شرق الدلتا على النحو التالي:

 

 

 

 

 

ضوابط الفوز في انتخابات مجلس النواب

 وحدد قانون مجلس النواب، ضوابط الفوز في الانتخابات سواء على المقاعد الفردية أو القوائم، حيث يعتبر فائزا كل من حصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة، وإذا لم تتوافر الأغلبية يعاد الانتخاب على المقاعد الفردية بين المترشحين، بينما على القوائم إذا لم تترشح غير قائمة واحدة شرط أساسي الحصول على نسبة 5% من إجمالي عدد أصوات الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات

نصاب الفوز في انتخابات مجلس النواب

وتنص المادة (23) من قانون مجلس النواب على: في الانتخاب بالنظام الفردي، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أُعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية.

فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من المترشحين أو لبعضهم أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، ويُحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تُجرَى عليها الإعادة، وفي هذه الحالة يُعلَن انتخاب عدد المترشحين المساوي لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

وفي حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التي تُجرَى عليها الإعادة، أُجرى الانتخاب بينهم على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.

نصاب فوز القوائم في انتخابات مجلس النواب 

وفي الانتخاب بنظام القوائم يُعلَن انتخاب القائمة التي حصلت على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت في الانتخاب.

فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من القوائم في الدائرة الانتخابية أُعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، ويُعلَن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

موقف المترشح الوحيد والقائمة الوحيدة في انتخابات مجلس النواب

فيما تنص المادة (24) من قانون مجلس النواب على: إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردى سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أُجرى الانتخاب في موعده وأُعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة.

فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أُعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.

وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يُعلَن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.

فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أُعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.

القائمه الوطنية النواب الدلتا شرق الدلتا مجلس النواب

الجريدة الرسمية