مؤتمرات جماهيرية لدعم مرشحي القائمة الوطنية بمحافظات المرحلة الثانية

كثفت الأحزاب السياسية، تحركاتها لدعم مرشحيها بالقائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية، التى من المقرر إجراؤها يومي ٢١ و٢٢ نوفمبر المقبل بالخارج، ويومي ٢٤ و٢٥ نوفمبر بالداخل.

المؤتمرات الجماهيرية بالمحافظات

حيث نظم حزب حماة الوطن عددًا من المؤتمرات الجماهيرية بالمحافظات لدعم مرشحيه بمقاعد القائمة، منها محافظة الشرقية والدقهلية.

كما عقد حزب الجبهة الوطنية عدد من المؤتمرات الجماهيرية بمحافظات المرحلة الثانية.

كما أطلق حزب الجبهة الوطنية بالشرقية مبادرة للتوعية الانتخابية.

جاء ذلك في إطار دوره المجتمعي ومسؤوليته السياسية تجاه رفع مستوى الوعي العام، وذلك بهدف توعية مختلف فئات المواطنين داخل مدن ومراكز المحافظة.

المشاركة الإيجابية

وتهدف المبادرة إلى تعزيز فهم المواطنين لحقوقهم وواجباتهم الانتخابية، وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في العملية الديمقراطية، مع التأكيد على أهمية الاختيار الواعي القائم على الكفاءة والقدرة على خدمة المجتمع.

وأوضح الدكتور عثمان شعلان، أمين الحزب بالشرقية أن المبادرة تتضمن ندوات توعوية لقاءات جماهيرية، وورش عمل للشباب حول آليات التصويت وأهمية المشاركة السياسية في دعم استقرار الدولة وتعزيز مسار التنمية.

مؤسسات المجتمع المدني

وأكد أمين الحزب بالشرقية أن تعزيز الوعي الانتخابي يعد خطوة أساسية في بناء مجتمع واع قادر على اتخاذ قراراته بحرية ومسؤولية، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ المبادرة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية بالمحافظة.

