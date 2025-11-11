بحضور الآلاف، مؤتمر حاشد لدعم مرشح القائمة الوطنية ببورسعيد (صور)

18 حجم الخط

شهد حي العرب بمحافظة بورسعيد، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، نظمه حزب مستقبل وطن، بحضور الآلاف من كل طوائف المجتمع البورسعيدي، دعمًا لمرشح الحزب على القائمة الوطنية، وسط أجواء وطنية حماسية تعكس الوعي السياسي الكبير لأهالي بورسعيد وحرصهم على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي المقبل.

حضر المؤتمر النائب عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ، والأستاذ عادل اللمعي أمين الحزب بالمحافظة ومرشح القائمة الوطنية، والنائب أحمد جوهر عضو مجلس الشيوخ، ومحمد النوساني أمين التنظيم بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والحزبية.

وتوافد الأهالي من كل أحياء محافظة بورسعيد، حبا وإعزازًا وتقديرًا لجهود الأستاذ عادل اللمعي خلال السنوات الماضية، وثقة في حزب مستقبل وطن ومرشحيه.

وخلال كلمته، أكد النائب عصام هلال أن حزب مستقبل وطن يواصل مسيرته بثبات في دعم الدولة المصرية ومساندة القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الحضور الجماهيري الكبير في بورسعيد يعكس ثقة المواطنين في الحزب وبرامجه الواقعية التي تلامس احتياجات الشارع.

وأضاف النائب عصام هلال، أن الحزب يخوض الانتخابات برؤية وطنية هدفها الحفاظ على مكتسبات الدولة واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

من جانبه، وجّه عادل اللمعي الشكر لأهالي بورسعيد على دعمهم الدائم، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب الاصطفاف الوطني والعمل بروح الفريق الواحد، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات على أرض بورسعيد هو ثمرة تعاون الدولة والمواطنين، مضيفا أن حزب مستقبل وطن سيظل صوت المواطن في البرلمان ومنبرًا لخدمة الناس في كل الأحياء.

وتحدث عادل اللمعي، عن عدد من الملفات التي تهم الشارع البورسعيدي، مؤكدا أن هناك رؤية لكل قضية هامة تشغل قطاعات عريضة بالمجتمع البورسعيدي سنعمل عليها خلال السنوات القادمة.

كما تحدث النائب أحمد جوهر عضو مجلس الشيوخ عن محافظة بورسعيد مشددًا على أن الحزب يمتلك كوادر شبابية واعية وقادرة على تمثيل المواطن المصري خير تمثيل، داعيًا الجميع للمشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارها واجبًا وطنيًا يعكس انتماء الشعب المصري ووعيه.

وأوضح محمد النوساني أن أمانة الحزب بالمحافظة أعدت خطة تنظيمية متكاملة لإدارة الحملة الانتخابية، تتضمن تنظيم المؤتمرات الجماهيرية، واللقاءات الميدانية، والتواصل المباشر مع المواطنين في مختلف المناطق، لضمان إيصال رسالة الحزب وأهدافه لكل بيت بورسعيدي.

