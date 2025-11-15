المشدد 7 سنوات لربة منزل بتهمة الاتجار بالحشيش والآيس في السلام

18 حجم الخط

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة السلام.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه سيدة تقوم بترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة السلام.

وبالفحص وتفريغ الفيديو، تم تحديد السيدة وضبطها، حيث اعترفت بارتكابها الواقعة، وأوضحت أنها حصلت على المواد المخدرة من عاطل آخر، تم ضبطه أيضًا.

وبتفتيشها عثر بحوزتها على قرابة كيلو من المواد المخدرة الحشيش وآيس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بإحالته الي محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.

