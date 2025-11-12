الأربعاء 12 نوفمبر 2025
نجم أهلي جدة السعودي يقترب من الدوري الإنجليزي

إيفان توني
إيفان توني
لا يزال مستقبل المهاجم الإنجليزي الدولي إيفان توني، لاعب أهلي جدة السعودي، مثار جدل، في ظل عدم حسم مصيره بشكل نهائي، مع وجود اهتمام إنجليزي متزايد بالتعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير المُقبل.

كأس العالم 2026 يقرب إيفان توني من العودة إلى الدوري الإنجليزي 

وارتبط اسم توني بالرحيل عن الأهلي والعودة إلى البريميرليج في يناير المقبل، في ظل رغبة قوية لدى اللاعب في تمثيل منتخب بلاده بنهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وبعد أن ربطت تقارير إنجليزية اسم توني بالانتقال إلى توتنهام تحديدا في ظل رغبة من المدرب الدنماركي توماس فرانك في جلب عناصر هجومية أكثر فعالية، فقد ظهر اسم جديد كوجهة محتملة للاعب.

إيفرتون مهتم بضم إيفان توني 

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن إيفرتون يبقى وجه مثالية بالنسبة للمهاجم إيفان توني.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب ديفيد مويس قد يستفيد بشكل مثالي من وجود لاعب مثل إيفان توني في صفوف فريقه.

وأضافت أن مويس متعطش لوجود مهاجم قوي في صفوف فريقه، ما قد يجعل نجم أهلي جدة خيارا مناسبا.

وتابع التقرير مؤكدا أن توني سيكون أفضل من يترجم الفرص التي يصنعها كل من ليمان نداي وجاك جريليش، وكيرنان ديوسبري هال.

