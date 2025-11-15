مؤتمرات جماهيرية لدعم مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

واصلت أحزاب سياسية تحركاتها لدعم مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر بانتخابات مجلس النواب 2025، حيث نظم حزب حماة الوطن مؤتمرًا جماهيريًا، بقرية شقرف مركز طنطا، لدعم مرشحي القائمة الوطنية، ومرشحي الحزب على المقاعد الفردية، ويأتي ذلك مع انطلاق فترة الدعاية الانتخابية بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

جاء ذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي رئيس حزب حماة الوطن، والدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد - أمين تنظيم حزب حماة الوطن، والنائب أحمد يحيى أمين محافظة الغربية، والنائب أحمد شعراوي مساعد رئيس الحزب لقطاعات وسط الدلتا.

حضر المؤتمر أيضًا لفيف من قيادات وكوادر وأعضاء أمانة محافظة الغربية بحزب حماة الوطن، والقيادات الدينية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

المشاركة بإيجابية في الاستحقاق الدستوري

وأكد جميع الحضور على أهمية المشاركة بإيجابية في الاستحقاق الدستوري، من جموع المواطنين، والتعبير عن رأيهم بحرية في اختيار من يمثلهم في انتخاب المجلس التشريعي.

كما نظم الحزب مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، بقرية حفنا، بمركز بلبيس، بمحافظة الشرقية، لدعم مرشحيه. جاء ذلك بحضور النائب أحمد بهاء شلبي أمين أمانة المجالس النيابية، والنائب هاني العتال مساعد رئيس حزب حماة الوطن وأمين أمانة الإعلام المركزية، والنائب محمد شبانة أمين الأمانة المركزية لشئون الرياضة، والدكتور أشرف سعد سليمان أمين محافظة الشرقية.

حضر المؤتمر أيضًا لفيف من الإعلاميين والرياضيين، وقيادات وكوادر وأعضاء أمانة محافظة الشرقية بحزب حماة الوطن، والقيادات الدينية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وحث جميع الحضور خلال كلماتهم، جموع الشعب المصري على أهمية المشاركة بإيجابية وبفاعلية في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، والتوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع، لمواصلة دعم مسيرة التطور والاستقرار والتنمية التي تشهدها البلاد.

حزب الجبهة الوطنية ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بمدينة الخصوص

كما نظم حزب الجبهة الوطنية بالقليوبية مؤتمرًا جماهيريًا كبيرًا بمدينة الخصوص؛ لدعم مرشحيه لمجلس النواب في انتخابات المرحلة الثانية، وسط حضور واسع للمواطنين الذين احتشدوا تعبيرًا عن تأييدهم ودعمهم لرؤية الحزب وبرنامجه لصالح المواطن.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، أمين الحزب بالقليوبية والمرشح على القائمة الوطنية من أجل مصر، أن حزب الجبهة الوطنية يحرص على دعم مرشحيه بكل السبل سواء على القائمة أو الفردي، مشيرًا إلى أهمية الانتخابات الحالية في إظهار صورة إيجابية لمصر أمام العالم.

وأشار مجاهد إلى أن هذا الاستحقاق يأتي في مرحلة تتعامل فيها الدولة مع تحديات داخلية وخارجية متعددة، إلا أنها استطاعت بفضل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحقيق العديد من النجاحات السياسية والاقتصادية، وهو ما يعزز ضرورة تضافر الجهود الوطنية ودعم المؤسسات المنتخبة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

التكاتف بين مرشحي الحزب

ودعا مجاهد المواطنين إلى المشاركة بكثافة خلال يومي الانتخابات في 24 و25 نوفمبر، مشددًا على ضرورة التكاتف بين مرشحي الحزب في الدائرة، محمد النمكي وأحمد خليل، لتحقيق أفضل تمثيل يخدم المواطنين.

وعبر المشاركون بالمؤتمر عن دعمهم الكبير لقيادات حزب الجبهة الوطنية ومرشحيه، مؤكدين ثقتهم في برامج الحزب لمختلف القضايا ومصداقية خطط مرشحيه الانتخابية.

