سؤال للحكومة بشأن خطة تفعيل مكاسب العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد

وجه حسن المير، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد جبران وزير العمل، بشأن مكاسب العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد، وأهمية تعريف هذه الفئة بالمزايا والمكاسب غير مسبوقة، مطالبا بتعريفيهم وبكيفية الاستفادة من المظلة التأمينية والاجتماعية.

مد مظلة تأمينية على العمالة غير المنتظمة

وطالب النائب، الحكومةَ بضرورة الترويج لقانون العمل الجديد، خاصة فيما يتعلق بمد مظلة تأمينية على العمالة غير المنتظمة، التي ظلت لسنوات طويلة خارج نطاق التأمينات والمعاشات.

تطبيق قانون العمل الجديد يحقق الاستقرار المعيشي والحماية من المخاطر الاجتماعية

وأكد أن تطبيق قانون العمل الجديد، من شأنه أن يحقق الاستقرار المعيشي والحماية من المخاطر الاجتماعية لهذه الفئات، في إطار توجه الدولة لدمج جميع فئات المجتمع ضمن منظومة الحماية الشاملة.

سياسة تشغيل العمالة غير المنتظمة

وأوضح أن القانون الجديد ألزم الوزارة المختصة برسم سياسة تشغيل العمالة غير المنتظمة، خصوصًا عمال الزراعة الموسميين، والمقاولات، والبحر، والمناجم، والمحاجر، مع إمكانية تحديد الفئات بالتشاور مع الوزراء المعنيين والمنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال.

وأشار إلى أنه تلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر وقيد هذه الفئات في سجلات ورقية أو إلكترونية، وإعداد قواعد بيانات قومية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن يصدر الوزير المختص القرارات المنظمة لذلك.

إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة

وأضاف أن القانون نص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى “صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي في القاهرة مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارته وتحديد اختصاصاته ونظامه المالي من موارده الذاتية.

إطلاق حملة توعية شاملة لتعريف العمالة غير المنتظمة بحقوقها ومزاياها الجديدة

وشدد على ضرورة إطلاق حملة توعية شاملة لتعريف العمالة غير المنتظمة بحقوقها ومزاياها الجديدة، مع ربط قواعد البيانات القومية الخاصة بالعمالة غير المنتظمة مع قواعد بيانات التأمينات الاجتماعية والضرائب لتفعيل المظلة التأمينية.

وتساءل النائب عن حجم التمويل المخصص لصندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وضمان وصول خدمات الصندوق إلى العمالة في المحافظات البعيدة والمناطق الريفية؟.

وطالب النائب بإطلاق حملة إعلامية قومية للتوعية بحقوق العمالة غير المنتظمة عبر التلفزيون والإذاعة ومنصات التواصل الاجتماعي، مع إشراك النقابات العمالية والمجتمع المدني في عمليات التسجيل والتوعية الميدانية لضمان الوصول إلى جميع الفئات، وكذلك تفعيل نظام التسجيل الإلكتروني الموحد لسهولة القيد والحصول على الخدمات التأمينية في أي محافظة.

تخصيص مكاتب متنقلة لتسجيل العمالة في مواقع العمل الميدانية

وشدد على أهمية تخصيص مكاتب متنقلة لتسجيل العمالة في مواقع العمل الميدانية مثل المزارع والمقاولات والمناجم، مع إقرار حوافز للملتزمين بالتسجيل مثل الأولوية في برامج الحماية الاجتماعية أو منح تمويلية صغيرة، وكذلك تقديم تقرير ربع سنوي للبرلمان حول معدلات تسجيل العمالة غير المنتظمة ومستوى استفادتها من الصندوق.

