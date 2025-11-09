مكتبة مصر العامة تنظم ندوة "الإعلام ذاكرة وهوية"

18 حجم الخط

أعلنت مكتبة مصر العامة، برئاسة السفير عبد الرءوف الريدي، عن استضافة ندوة ثقافية بعنوان “الإعلام ذاكرة وهوية.. من دار الأوبرا المصرية إلى المتحف المصري الكبير”، وذلك في إطار حرص المكتبة على دعم الحوار الثقافي والفكري حول الهوية المصرية ودور الإعلام في ترسيخه.

ومن المقرر إقامة الندوة في تمام الساعة الـ 3 عصر الخميس الموافق 13 نوفمبر بقاعة الندوات بمقر المكتبة الرئيسي بالجيزة، ويشارك في الندوة نخبة من المتحدثين البارزين ومنهم الدكتورة رانيا لاشين الرئيس التنفيذي للهيئة العليا للإعلام بمؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية، ومحمد قدري أبو الوفا، والدكتورة أمل مصطفى حامد رئيس قطاع الثقافة والفنون بمؤسسة الجمهورية الجديدة للتنمية، والدكتور محمود حامد فراج أستاذ آثار ولغة مصرية قديمة مساعد بجامعة الوادي الجديد، والمؤرخ الصحفي شريف عارف المتخصص في الشؤون السياسية والتاريخية.

وتدور ندوة “الإعلام ذاكرة وهوية” في عدة محاور منها الإعلام وصناعة الوعي بالهوية المصرية، ومن دار الأوبرا المصرية إلى المتحف المصري الكبير، رموز للهوية الثقافية، والذاكرة الإعلامية وتاريخ مصر الحديث، وأخيرًا دور العولمة والذكاء الاصطناعي في المشهد الإعلامي المعاصر.

