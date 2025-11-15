رسميا، فوز العميد محمد البسيوني برئاسة نادي المنصورة وقائمته لدورة ثانية

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي المنصورة الرياضي، فوز العميد محمد البسيوني بمنصب رئيس مجلس الإدارة لدورة ثانية وقائمته، وذلك عقب انتهاء أعمال الفرز، بحضور الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، التي تابعت سير العملية الانتخابية داخل اللجان حتى إعلان النتيجة رسميًّا.

أسماء الفائزين بعضوية مجلس الإدارة (2025 – 2029)

كما أعلنت اللجنة فوز كل من بعضوية مجلس الإدارة دكتور أسامة سلامة نائبا لرئيس مجلس الإدارة، ومحمد الأشقر بمنصب أمين الصندوق.

كما فاز بعضوية مجلس الإدارة (فوق السن) كل من: المهندس مصطفى هندي، والمحاسب مصطفى صبري، وكابتن تامر زكي، والمحاسب محمد صلاح، والمحاسب أسامة فاروق.

وفاز بعضوية مجلس الإدارة (تحت السن) كل من النقيب أحمد رشاد والمهندس عبدالرحمن المنسي.

وكانت شهدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أمس فعاليات انتخابات مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي، للدورة الجديدة 2029/2025، وذلك طبقا لتعديل بعض بنود لائحة النظام الأساسي للنادى طبقًا للقانون 2025/171 بتعديل القانون 2017/71، واطمأنت سيادتها على سير انتخابات مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي، بمدينة المنصورة.

رافق الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة أثناء حضورها فعاليات انتخابات مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي، الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، والدكتور أحمد الفرارجي مدير عام إدارة الهيئات الرياضية، ومصطفى صلاح العجيزي مندوب وزارة الشباب والرياضة، ومنى حسن مدير الشئون القانونية، وشكري المغازي مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وأشرف عبد الحليم مدير مكتب وكيل الوزارة، والدكتورة إيمان جاد معاون وكيل الوزارة للرياضة، ومحمد ابو النصر المدير التنفيذي لنادي المنصورة الرياضي.

وأقيمت انتخابات مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي، تحت إشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية بالمنصورة، تحت إشراف المستشار محمد السرجاني.

وبدأت عملية التسجيل والإدلاء بالصوت فى انتخابات مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي، فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، واستمرت حتى الساعة السابعة مساءا، فى وجود المشرفين بإدارة الهيئات الرياضية بالمديرية، وإدارة شباب حي غرب داخل لجان التسجيل، ولجان الانتخاب.

يذكر أن إجمالي عدد الأعضاء في إنتخابات الجمعية العمومية العادية لمجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي (18.779)الف عضوًا، ومن لهم حق التصويت في انتخابات الجمعية العمومية العادية بنادى المنصورة الرياضي (14.535) ألف عضوًا، موزعين على 20 لجنة فرعية، بانتخابات لجمعية العمومية لمجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي بمدينة المنصورة.

