غدا، تسليم 2045 قطعة أرض سكنية للفائزين بالقرعة في العبور الجديدة

18 حجم الخط

تابع المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، كافة الترتيبات استعدادًا لبدء تسليم 2045 قطعة أرض سكنية للفائزين بالقرعات العلنية السابقة، بمنطقتي "الأمل" و"القادسية" سابقًا، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 نوفمبر 2025.

وأشاد "مراد" خلال الجولة بالاستعدادات والتجهيزات المُكثفة بالمركز، حيث تم توفير 5 شبابيك إضافية مجهزة بأجهزة كمبيوتر عالية السرعة وطابعات وذلك لشبابيك الاستلام والتسويات المالية للقطع الجاهزة للاستلام وكذا 3 شبابيك إضافية لسداد الدفعات المقدمة ليكون إجمالي عدد الشبابيك داخل المركز التكنولوجي لعملاء التقنين إجمالي (16) شباكًا لزيادة القدرة الاستيعابية للمركز، وتسريع وتيرة إنهاء إجراءات العملاء، مما يضمن تقليل وقت الانتظار ويحقق رضا المواطنين. وأكد أن المركز أصبح على أتم استعداد لاستقبال العملاء مع بدء عملية التسليم.

يأتي هذا التحرك تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإسراع في تسليم الأراضي للمواطنين، واستكمال كافة المرافق والخدمات، في إطار خطة الدولة لتحقيق الاستقرار السكني للمواطنين، وتوسيع نطاق التنمية وفرص الاستثمار داخل المدينة الجديدة.

وأوضح رئيس الجهاز أن عملية التسليم القادمة تُعد من أوسع المراحل التي تشهدها المدينة منذ إنشائها، حيث من المقرر أن تبدأ يوم الأحد 16 نوفمبر 2025، وتستمر حتى الاثنين 16 مارس 2026، وذلك وفقًا لجدول زمني محدد ودقيق.

كما أكد الجهاز على جاهزية كافة فرق العمل والفنيين بالمركز لاستقبال المواطنين على مدار أيام العمل، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهم خلال فترة التسليم.

وفي هذا الصدد، وجه الجهاز دعوة للمواطنين الفائزين، لحضور المركز في المواعيد المحددة لهم، مع ضرورة الحضور شخصيًا، ومصطحبين المستندات والأوراق المطلوبة كاملة، لتسهيل الإجراءات وضمان سرعة إنهائها، والانتهاء من عملية التسليم في أسرع وقت ممكن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.