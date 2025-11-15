بعد أنباء تنحيه، ما حقيقة تنحي بيريز عن رئاسة ريال مدريد ولماذا ينتظر الجمعية العمومية؟

18 حجم الخط

يعتزم فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، تقديم توضيحًا شاملًا حول ما تردد عن نيته التنحي عن رئاسة النادي خلال الجمعية العمومية للنادي المقرر عقدها في 23 نوفمبر الجاري.

وكانت تصريحات لـ بيبي ألفاريز عضو نادي ريال مدريد قد أكدت أن بيريز قرر التنحي في عام 2026، على الرغم من أن ولايته مستمرة حتى عام 2028.



وأشار إلى أن بيريز يريد خلافة منتظمة بعده ودون أي مشاكل داخل جدران الفريق الملكي.



ما حقيقة التنحي؟

ومن جانبها كشفت شبكة (Onda Cero) أن بيريز لا ينوي مغادرة منصبه قبل نهاية ولايته الحالية، التي تمتد حتى عام 2028، نافيةً التقارير التي زعمت عزمه ترك منصبه قريبًا.

وأشارت إلى أن الرئيس الحالي مستمر في منصبه، وسيقدم توضيحًا شاملًا حول كل الاستفسارات خلال الجمعية العمومية للنادي المقرر عقدها في 23 نوفمبر الجاري.

كما أشارت المصادر إلى أن بيريز يسعى لضمان خلافة منظمة في قيادة النادي في الولايات التالية بعد نهاية مدة رئاسته، وسيكون ذلك خلال الجمعية العمومية أيضًا.

