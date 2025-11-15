السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد أنباء تنحيه، ما حقيقة تنحي بيريز عن رئاسة ريال مدريد ولماذا ينتظر الجمعية العمومية؟

فلورنتينو بيريز،
فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، فيتو
18 حجم الخط

يعتزم فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، تقديم توضيحًا شاملًا حول ما تردد عن نيته التنحي عن رئاسة النادي خلال الجمعية العمومية للنادي المقرر عقدها في 23 نوفمبر الجاري.

وكانت تصريحات لـ بيبي ألفاريز عضو نادي ريال مدريد قد أكدت أن بيريز قرر التنحي في عام 2026، على الرغم من أن ولايته مستمرة حتى عام 2028.


وأشار إلى أن بيريز يريد خلافة منتظمة بعده ودون أي مشاكل داخل جدران الفريق الملكي.


ما حقيقة التنحي؟

ومن جانبها كشفت شبكة (Onda Cero) أن بيريز لا ينوي مغادرة منصبه قبل نهاية ولايته الحالية، التي تمتد حتى عام 2028، نافيةً التقارير التي زعمت عزمه ترك منصبه قريبًا.

وأشارت إلى أن الرئيس الحالي مستمر في منصبه، وسيقدم توضيحًا شاملًا حول كل الاستفسارات خلال الجمعية العمومية للنادي المقرر عقدها في 23 نوفمبر الجاري.

كما أشارت المصادر إلى أن بيريز يسعى لضمان خلافة منظمة في قيادة النادي في الولايات التالية بعد نهاية مدة رئاسته، وسيكون ذلك خلال الجمعية العمومية أيضًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأكثر قراءة

عودة الخريف الهادئ، انحسار الأمطار وسقوطها بمناطق محدودة، القاهرة تسجل 25 درجة، وارتفاع الأمواج بـ 5 شواطئ

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض كبير في الفراولة والكنتالوب وارتفاع اليوسفي والعنب

القاهرة في قلب الحدث، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم في مصر

يصل إلى 8 جنيهات، ارتفاع أسعار جميع أنواع الزيت اليوم بالأسواق

انخفاض السلفات 1318 جنيها وارتفاع النشادر، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 15 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

سعر السمك اليوم السبت، انخفاض البلطي والبوري وارتفاع الجمبري 50 جنيها

تعرض الفنان أحمد سعد لحادث سير مروع وشقيقه عمرو يطالب جمهوره بالدعاء

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 15 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم السبت 15 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 15 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية