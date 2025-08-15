الجمعة 15 أغسطس 2025
ريال مدريد يعلن رسميًا إدانة صحيفة إسبانية في تسريبات بيريز

أصدرت المحكمة العليا الإسبانية، حكمًا نهائيًا يؤيد قرار المحكمة الابتدائية الثانية والأربعين بمدريد، بإدانة صحيفة El Confidencial ورئيس تحريرها إجناسيو كارديرو، بالتدخل غير القانوني في شرف رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز.

تعود القضية إلى يوليو 2021، حين نشرت الصحيفة سلسلة من التسجيلات الصوتية لمحادثات خاصة بين بيريز وأحد القضاة، تم تسجيلها دون موافقته.

واعتبرت المحكمة أن طريقة النشر ومحتوى التسجيلات كشفا عن نية واضحة لتشويه صورة رئيس ريال مدريد أمام الرأي العام، وليس بهدف الإخبار الصحفي.

وجاء في حيثيات الحكم أن ما قامت به الصحيفة “تجاوز حدود حرية المعلومات، وأضر بشكل مباشر بحق بيريز في الشرف والسمعة”، مؤكدة أن النشر لم يكن لخدمة الصالح العام وإنما للتأثير السلبي على صورته.

وبموجب القرار، ألزمت المحكمة الصحيفة ورئيس تحريرها بنشر نص الحكم في الصحف خلال 15 يومًا، وبنفس المساحة التي تنشر فيها الأخبار الرئيسية.

بالإضافة إلى ذلك، التوقف التام عن نشر أو إعادة إنتاج التسجيلات كليًا أو جزئيًا، كما قضت المحكمة بدفع تعويض رمزي لبيريز قدره يورو واحد، إضافة إلى تكاليف القضية.

