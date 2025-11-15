السبت 15 نوفمبر 2025
رياضة

الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمباراة شبيبة القبائل

فريق الكرة بالأهلي
فريق الكرة بالأهلي
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم السبت، استعداداته لمباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحصل فريق الكرة بالأهلي على راحة سلبية من التدريبات لمدة خمسة أيام بعد التتويج بالسوبر المحلي على حساب الزمالك. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

الجريدة الرسمية