مسلسلات رمضان 2026، كل ما تريد معرفته عن "الريس" لعمرو سعد

يستعد الفنان عمرو سعد للمنافسة في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسله الجديد "الريس"، الذي اختاره من بين عدد من الأعمال، من بينها مسلسل صعيدي، إلا أنه فضّل أن يقدم هذا العام عملا شعبيا بطابع درامي كلاسيكي تدور أحداثه في فترة زمنية قديمة.

شخصية عمرو سعد

يجسد عمرو سعد شخصية عباس، شاب نشأ في أسرة فقيرة بإحدى الحارات الشعبية، يسعى لتحسين وضعه الاجتماعي والمالي عبر امتهان عدد من الحرف، لكنه يتعرض للنصب من أحد كبار الحارة، ما يدفعه لوضع خطة محكمة لاستعادة حقه والانتقام ممن ظلمه.

كوميديا علاء مرسي

يشارك الفنان علاء مرسي بدور صديق عباس المقرب، ويعمل في مقهى شعبي يجتمع فيه أبطال العمل، ويضيف جرعة من الكوميديا والبهجة من خلال خفة ظله ومواقفه الطريفة.

قصة حب وصراعات

يعيش عباس قصة حب قوية مع الفنانة تارا عماد، التي تجسد شخصية فتاة من عائلة ثرية ترفض ارتباطها به بسبب فقره، ما يضعهما في مواجهة مع أسرتها، تقترح عليه الهرب والزواج بعيدًا، لكنه يرفض في البداية متمسكًا بمحاولة إقناعهم بزواجه منها.

أغنيات أحمد سعد

يقدّم المطرب أحمد سعد مجموعة من الأغنيات داخل أحداث المسلسل، إلى جانب تتر البداية والنهاية، والتي تم إعدادها خصيصًا لتتناسب مع الطابع الشعبي للعمل.

علاقات وصراعات متشابكة

تتطور الأحداث لتكشف عن تعدد علاقات عباس النسائية، خاصة بعد فشل قصة حبه الأساسية، حيث تجمعه علاقة بالفنانة سارة بركة، إضافة إلى خلاف دائم وعداء مستمر مع الفنان عمر السعيد، الذي يجسّد دور شاب من الحارة نفسها، ويظهر عبر الفلاش باك منذ الطفولة، حيث تسببت المقارنة الدائمة بينهما في نشوء غيرة وعداء متواصل.

صناع العمل

المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف ورشة ملوك، وإنتاج صادق وأنور الصباح، ويعرض على قناة MBC مصر خلال موسم رمضان 2026.

ويشارك في بطولة "الريس" كل من حاتم صلاح، سما إبراهيم، صفوة، أحمد عبد الحميد، علاء مرسي، وسارة بركة، إلى جانب نخبة من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار درامي شعبي اجتماعي على مدار 30 حلقة.

