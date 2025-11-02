ملحمة درامية مع أحمد عيد وخالد الصاوي، ماجد المصري يكشف تفاصيل مسلسله الرمضاني "الراعي"

كشف الفنان ماجد المصري عن مسلسله الجديد "الراعي" المقرر عرضه في رمضان 2026، مؤكدًا أنه يقدم ملحمة درامية قوية تجمعه بالنجوم أحمد عيد وخالد الصاوي وإيهاب فهمي، مشيرًا إلى أن العمل سيُعرض في 30 حلقة.

وقال المصري في تصريحات تلفزيونية: "مسلسل الراعي دراما قوية، نعمل على تقديم عمل يحترم عقلية المشاهد"، مؤكدًا تركيز فريق العمل على الجودة والجدية في الإنتاج.

يُذكر أن المصري يشارك أيضًا في عدد من الأعمال السينمائية، منها فيلم "السلم والثعبان"، وضمن ضيوف الشرف في فيلم "الست لما"، إلى جانب فيلم "الغربان" الذي تدور أحداثه في حقبة زمنية قديمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.