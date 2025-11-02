الأحد 02 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

ملحمة درامية مع أحمد عيد وخالد الصاوي، ماجد المصري يكشف تفاصيل مسلسله الرمضاني "الراعي"

ماجد المصري
ماجد المصري

كشف الفنان ماجد المصري عن مسلسله الجديد "الراعي" المقرر عرضه في رمضان 2026، مؤكدًا أنه يقدم ملحمة درامية قوية تجمعه بالنجوم أحمد عيد وخالد الصاوي وإيهاب فهمي، مشيرًا إلى أن العمل سيُعرض في 30 حلقة.

وقال المصري في تصريحات تلفزيونية: "مسلسل الراعي دراما قوية، نعمل على تقديم عمل يحترم عقلية المشاهد"، مؤكدًا تركيز فريق العمل على الجودة والجدية في الإنتاج.

 

يُذكر أن المصري يشارك أيضًا في عدد من الأعمال السينمائية، منها فيلم "السلم والثعبان"، وضمن ضيوف الشرف في فيلم "الست لما"، إلى جانب فيلم "الغربان" الذي تدور أحداثه في حقبة زمنية قديمة.

