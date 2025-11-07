مطر ودموع، رامي جمال يعلن موعد طرح ألبومه الشتوي

18 حجم الخط

كشف النجم رامي جمال، تفاصيل ألبومه الجديد، والذي يحمل عنوان مطر ودموع ، المقرر أن يطرح يوم 1 ديسمبر.

ألبوم رامي جمال الجديد

وأكد رامي جمال، أن ألبومه الجديد يتضمن 6 أغاني دراما مختلفة، مؤكدا أن كل أغنية تحمل حكاية مختلفة من بينها 4 أغان من ألحانه.

وطرح النجم رامي جمال، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة، أغنيتين جديدتين ضمن خطة الأغاني المنفردة التي يطرحها خلال الفترة الحالية.

الأغنية الأولى تأتي بعنوان “قفل الكلام” من كلمات عليم، ألحان مصطفى الشعيبي، توزيع وميكس وماستر محمد ياسر.

فيما تأتي ثاني الأغنيات بعنوان “مالها الدنيا” من كلمات أيمن عز، ألحان محمود أنور، توزيع وميكس وماستر محمد ياسر.

