ماس كهربائي يتسبب في حريق مطعم سوري بالهرم وأمن الجيزة يحقق

 يواصل فريق المعمل الجنائي بأمن الجيزة فحص ومعاينة آثار الحريق الذي شب في مطعم سوري شهير بمنطقة اللبيني بالهرم، بعد انتهاء قوات الإطفاء من عمليات التبريد، وذلك للكشف عن ملابسات الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغًا من عمليات النجدة، ما دفع سيارات الإطفاء للتحرك بسرعة، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق يعود إلى ماس كهربائي نتج عنه اندلاع النيران، فيما يواصل المعمل الجنائي التحقيق لمعرفة كافة التفاصيل.
 

 

فرضت قوات الأمن سياجًا أمنيًا حول موقع الحريق بمنطقة الهرم، لمنع اقتراب المواطنين وضمان سلامتهم، كما تم مناقشة شهود العيان لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

واتخذت الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

