الدفاع السورية تعلن نتائج الاعتداء الأخير على دمشق

نقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن وزارة الدفاع، أن اعتداء دمشق كان بصاروخي كاتيوشا أطلقا من أطراف المدينة نحو أحياء سكنية في المزة ومحيطها.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية: أن اعتداء دمشق أسفر عن إصابة مدنيين وأضرار مادية ونواصل مع وزارة الداخلية التحقيق بشأنه.

وأوضحت وزارة الدفاع السورية: نعمل على جمع الأدلة اللازمة بشأن اعتداء دمشق وتحديد مسار الصواريخ ومصادر الإطلاق.

وشددت الدفاع السورية: لن نتوانى عن ملاحقة المسؤولين عن العمل الإجرامي الذي استهدف منطقة المزة بدمشق، كما سنتخذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يعبث بأمن العاصمة ويستهدف حياة السوريين واستقرارهم.

