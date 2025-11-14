السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الدفاع السورية تعلن نتائج الاعتداء الأخير على دمشق

سوريا،فيتو
سوريا،فيتو
18 حجم الخط

نقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن وزارة الدفاع، أن اعتداء دمشق كان بصاروخي كاتيوشا أطلقا من أطراف المدينة نحو أحياء سكنية في المزة ومحيطها.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية: أن اعتداء دمشق أسفر عن إصابة مدنيين وأضرار مادية ونواصل مع وزارة الداخلية التحقيق بشأنه.

وأوضحت وزارة الدفاع السورية: نعمل على جمع الأدلة اللازمة بشأن اعتداء دمشق وتحديد مسار الصواريخ ومصادر الإطلاق.

وشددت الدفاع السورية: لن نتوانى عن ملاحقة المسؤولين عن العمل الإجرامي الذي استهدف منطقة المزة بدمشق،  كما سنتخذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يعبث بأمن العاصمة ويستهدف حياة السوريين واستقرارهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدفاع السورية الدفاع السوري وكالة الأنباء السورية وكالة الانباء السورية سانا

مواد متعلقة

سعر الدولار مقابل الليرة السورية في مصرف سوريا المركزي مساء اليوم

وزير خارجية سوريا: إجراء انتخابات رئاسية خلال 4 أو 5 سنوات

الشيباني يرفع العلم السوري أعلى سفارة دمشق في لندن

الأكثر قراءة

تأجيل حلقة عبدالله رشدي مع ياسمين الخطيب

منتخب تونس يهزم الأردن 3-2 وديا

سماع دوي انفجار في العاصمة السورية دمشق

أرقام كريستيانو رونالدو مع الكروت الحمراء بعد طرده الأول دوليا (انفوجراف)

نقيب المهندسين بالإسكندرية يعلن صرف معاش شهري لمهندس كرموز المقتول

تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض جوي شرق البلاد وهذه المحافظات الأكثر تأثرا

نقيب المهندسين: إجراءات قانونية لإسقاط عضوية المتهم بقتل زميله في كرموز

الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا وأماكن سقوط الأمطار

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أرقام كريستيانو رونالدو مع الكروت الحمراء بعد طرده الأول دوليا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لحظة الحسم في "دولة التلاوة، إعلان نتائج المتسابقين ورحيل اثنين من المشتركين (فيديو)

الطفل عمر علي عوض يبهر لجنة "دولة التلاوة" وتعليق خاص من وزيرالأوقاف (فيديو)

حفر مكانته في وجدان الأمة، برنامج "دولة التلاوة" يكرم الشيخ محمود خليل الحصري (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads